Tele 5 zeigt Sci-Fi-Serie „Colony“ ab Januar erstmals im Free-TV

Tele 5 holt sich die starbesetzte Sci-Fi-Serie „Colony“ ins wöchentliche Programm. Alle drei Staffeln werden ab Januar erstmals im Free-TV ausgestrahlt.

Tele 5 stockt mit „Colony“ sein ohnehin schon reichhaltiges Sci-Fi-Programm auf. In der 2016er Dramaserie haben Außerdische die Erde erobert. Wer die Invasion überlebt hat, wird in Kolonien gefangen gehalten. In der Gegend von Los Angeles leben die Menschen in der Carlton Cuses Colony. „Lost“-Star Josh Holloway spielt den Ex-FBI-Agenten Will Bowman, der sich mit seiner Ehefrau Katie (Sarah Wayne Callies aus „The Walking Dead“ und „Prison Break“) und seinen drei Kindern unter der Besatzer-Willkür durchschlägt. Ob ein Leben in Freiheit jemals wieder möglich ist?

„Colony“ ab 22. Januar bei Tele 5

Ab dem 22. Januar komplettiert die dystopische Sci-Fi-Serie „Colony“ das Montagsprogramm bei Tele 5. Jede Woche wird es ab 22 Uhr eine Doppelfolge geben. Tele 5 zeigt insgesamt alle 36 Episoden der drei Staffeln erstmals im linearen Free-TV-Programm. So bleibt der Montag bei Tele 5 mit „Star Trek: Raumschiff Voyager“, „Stargate“, „Star Trek: Picard“ und künftig eben „Colony“ auch weiterhin ein TV-Schmankerl für Science-Fiction-Fans.

Bild: Paramount – Neben der neue Serie „Colony“ bleibt der Montag bei Tele 5 der Science Fiction treu, u. a. auch mit einer Doppelfolge „Star Trek: Picard“ ab 20.15 Uhr

Was die US-Serie „Colony“ tatäschlich gelungen vermittelt, sind die klaustrophobische Atmosphäre, der ständige Überwachsungsterror und die Angst vor drakonischer Willkür, die die Hauptfiguren hier permanent unter Druck setzen. Spannend ist zudem, dass die ominösen Aliens, die die Erde unter Kontrolle halten, lange niemand zu Gesicht bekommt. Ebenso fraglich ist, welche Ereignisse sich außerhalb der Mauern der Kolonie abspielen, denn darüber haben die Insassen nicht die geringste Information. So schafft es „Colony“ schon in der ersten Staffel, mehrere spannende Mysterien aufzubauen, die zum Weitergucken einladen.

Das Tele-5-Programm ab 29. Januar:

16.15 Uhr: „Star Trek: Raumschiff Voyager“

17.15 Uhr: „Stargate“

18.15 Uhr: „Stargate“

19.10 Uhr: „Star Trek: Raumschiff Voyager“

20.15 Uhr: „Star Trek: Picard“

21.10 Uhr: „Star Trek: Picard“

22 Uhr: „Colony“

23 Uhr: „Colony“