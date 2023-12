Arte startet sein Festtagsprogramm 2023

Konzerte, Zirkus, Dokus: Arte gibt einen Ausblick auf sein Programm zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel.

Bereits am 17. Dezember will der Sender um 17.55 Uhr mit „Sternstunden der Musik: Rudolf Nurejews Schwanensee“ auf die Weihnachtszeit einstimmen. Um 19 Uhr folgt Johan Ingers Neuinszenierung von „Schwanensee“ live aus der Semperoper Dresden. Eine weitere Doku zu dem Ballett-Klassiker läuft um 22.35 Uhr mit dem Dokumentarfilm „Swan Song – Ein neuer Schwanensee“.

Für den 20. Dezember verweist Arte auf die Doku „Der kleine Prinz: Man sieht nur mit dem Herzen gut“ um 22.25 Uhr über den Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry. An Heiligabend zeigt Arte um 17.45 Uhr die „Große Messe – W.A. Mozart“ und um 21.50 Uhr die Oper „Carmen“ aus der Pariser Opéra Comique. Zur Primetime um 20.15 Uhr läuft die Naturdoku „Der Schneeleopard“. Für den ersten Weihnachtsfeiertag kündigt der Sender das Roadmovie „Die Karte meiner Träume“ zur Primetime an. Vorher läuft das traditionelle Weihnachtskonzert „Christmas in Vienna 2023“.

Filmklassiker bei Arte zum Start in das neue Jahr

Am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigt Arte um 20.15 Uhr die diesjährige Ausgabe des „Weltfestivals des Zirkus von Morgen“. Ab 21.45 Uhr folgen dann zwei Best Ofs des Cirque du Soleil sowie die neue Dokumentation „Circus Krone – Manege mit Geschichte“ um 23.15 Uhr.

An Silvester zeigt Arte um 22.40 Uhr die Operette „Die Fledermaus“ aus der Bayerischen Staatsoper. Vorher läuft ab 18.15 Uhr das „Neujahrskonzert aus dem Teatro La Fenice in Venedig“. Das neue Jahr wird dann um 20.15 Uhr mit dem Filmklassiker „Vom Winde verweht“ begonnen. Am 2. Januar zeigt der Kultursender zur Primetime das berühmte Boxerdrama „Rocky“.

Quelle: Arte