Arte: Werner Herzog-Abend mit „Nosferatu“ und mehr

Arte widmet dem exzentrischen Regisseur Werner Herzog heute einen Filmabend. Zu sehen ist unter anderem sein „Nosferatu“-Remake – und auch ein neuer Film.

Los geht es um 20.15 Uhr mit „Rescue Dawn“ von 2006. Christian Bale schlüpft in dem Survival-Vietnamkriegsdrama in die Rolle des Deutsch-Amerikaners Dieter Dengler. Der Navy-Pilot gerät im Dschungel in Gefangenschaft. Doch er kann fliehen und muss sich im Dickicht des Regenwalds durchschlagen.

Neue Werner Herzog-Doku bei Arte

Danach (22.15 Uhr) läuft die Premiere von „Werner Herzog: Radikaler Träumer“. Die Dokumentation erzählt vom erstaunlichen Werdegang des Ausnahme-Regisseurs, dessen Filme heute teils zum kollektiven Gedächtnis gehören und um deren Produktionen sich Mythen ranken. Zu Wort kommen Wegbegleiter wie Wim Wenders und Volker Schlöndorff, aber auch Hollywood-Stars wie Christian Bale, Nicole Kidman und Robert Pattinson.

„Rescue Dawn“, „Nosferatu“ und „Stroszek“ im Free-TV

Christian Bale im Survival-Drama „Rescue Dawn“ von Werner Herzog (Bild: 2006 Top Gun Productions, LLC./Alle Rechte vorbehalten)

Um 23.25 Uhr folgt „Nosferatu: Phantom der Nacht“ (1979). In dem Remake des Zwanzigerjahre-Stummfilms ist Klaus Kinski Graf Dracula. Der Vampir hat es auf Lucy (Isabelle Adjani) abgesehen. Ihr Mann Jonathan Harker, gespielt von Bruno Ganz, versucht Lucy zu retten – doch Dracula ist ein ungleicher Gegner.

Den Abschluss des Werner-Herzog-Abends bei Arte macht um 01.10 Uhr „Stroszek“ von 1977. In dem Drama geht es um einen Berliner Straßenkünstler, eine Prostituierte und einen Sonderling, die in den USA ihr großes Glück suchen. Doch nach anfänglichem Erfolg bricht die Idylle zusammen.