Autoball EM: ProSieben zeigt Raab-Format vor Fußball-Meisterschaft

Im Juni startet kurz vor der Fußball-Europameisterschaft auch die „Autoball EM“, mit Sebastian Pufpaff bei ProSieben.

Wird Deutschland schon am 8. Juni Europameister? Wenn es nach Sebastian Pufpaff geht: auf jeden Fall. Er will den Titel nach 14 Jahren endlich wieder ins eigene Land zurückbringen. Und zwar mit dem Auto. ProSieben zeigt am Samstag, 8. Juni, ab 20.15 Uhr live die „TV total Autoball EM 2024“ aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf. Das gab der Sender heute bekannt.

ProSieben schreibt dazu in seiner Ankündigung: „Wer traut sich gegen den Halbfinalisten der letzten Weltmeisterschaft aufs Feld? Wer hat Chancen gegen Sebastian Pufpaffs ungebrochenen Siegeswillen? Kann Deutschland sich in der dritten „TV total Autoball EM“ den zweiten Europameister-Titel sichern?“

Autoball: ProSieben belebt Raab-Show wieder

Durch die Autoball WM 2022 bei ProSieben führten damals Steven Gätjen und Andrea Kaiser. © ProSieben

Ende 2022 hatte ProSieben die „Autoball WM“ nach acht Jahren Pause zurück ins Programm geholt. Und verbuchte damit etwa 13,5 Prozent Marktanteil. Die Show hatte Stefan Raab 2007 bei „TV total“ eingeführt. Beim Autoball treten zwei Pkw-Fahrer gegeneinander an und versuchen, mit ihrem Auto einen großen Ball ins gegnerische Tor zu befördern. Die Sportart entstand bereits in den 20er bis 30er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Wie schon 2022 startet das Autoball-Event wenige Tage vor der vergleichbaren Fußball-Meisterschaft, diesmal der Fußball-EM. Wer außer Moderator Sebastian Pufpaff mit dabei sein wird, gab ProSieben noch nicht bekannt.

