Bayern gegen Bremen: Hier läuft der Bundesliga-Auftakt im Free-TV

Mit der Partie der Bayern gegen Werder Bremen startet die Bundesliga in die neue Saison. Den Auftakt kann man am Freitag im Free-TV sehen.

Sat.1 zeigt das Eröffnungsspiel des FC Bayern München gegen Werder Bremen am 18. August live im Free-TV, auf Joyn und ran.de im Livestream. Ab 19.30 Uhr berichtet das „ran“-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss, Reporter Matthias Killing und Experte Stefan Kuntz aus dem Bremer wohninvest Weserstadion, kündigte Sat.1 an. Zudem erinnert der Sender an die Bundesliga-Premiere des englischen Stürmers Harry Kane beim FC Bayern München.

Doku über den FC Bayern München nach dem Bundesliga-Auftakt

Im Anschluss an die Live-Übertragung des Bundesliga-Auftaktspiels will Sat.1 ab 23 Uhr die Dokumentation „ran Story: Big in Japan – Der FC Bayern auf Asientour“ zeigen. Die Doku begleitet laut Sender den deutschen Meister auf seiner einwöchigen Asienreise in der Saisonvorbereitung.

Quelle: Sat.1

