Beckenbauer-Gedenkfeier im TV und Streaming

Das Erste überträgt die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer: Hierfür gibt es eine Programmänderung im ARD-Wintersportprogramm.

Am Freitag, 19. Januar, findet in der Münchner Allianz Arena die offizielle Gedenkfeier zu Ehren von Franz Beckenbauer statt. Die ARD berichtet ab ca. 15 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek von der Veranstaltung. Moderatorin Esther Sedlaczek präsentiert die Übertragung.

Die bei Bekanntwerden des Todes von Franz Beckenbauer bereits im Sendeplan vorgesehene, daher nicht als Nachruf geeignete, aber trotzdem sehenswerte Dokumentation über das Leben und Wirken des „Kaisers“ steht aktuell auch noch in der ARD-Mediathek zur Verfügung. © BR / imago / picture-alliance / Frederic Schmidt

„Das Organisationskomitee in Antholz und die IBU haben das ursprünglich um diese Zeit geplante Biathlon-Rennen vorverlegt. So ist es uns jetzt möglich, sowohl umfassend von der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer zu berichten, als auch Biathlon zu zeigen. Dafür danken wir den Verantwortlichen beim Biathlon sehr“, so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die Programmierung der Wintersport-Übertragungen im Ersten ändert sich im Anschluss an die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel entsprechend.