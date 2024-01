DF1 legt mit Motorsport-TV-Rechten nach

Der neue deutsche Free-TV-Sender DF1 lässt weiter aufhorchen und sichert sich attraktive TV-Rechte. Diesmal übernimmt man jedoch keine Inhalte von ServusTV, sondern arbeitet mit den Österreichern zusammen, um ProSieben aus einem Motorsport-Dilemma zu befreien.

DF1 hat sich in Kooperation mit ServusTV Österreich die Übertragungsrechte der Formel E ab der Saison 2024 gesichert. Die Vereinbarung ermöglicht es DF1, alle Rennen der Elektrorennserie live und exklusiv in Deutschland zu zeigen. ProSieben hätte ursprünglich wohl noch ein Jahr Anspruch auf die TV-Rechte gehabt, diese aber aufgrund geringer Quoten abgegeben. Insgesamt 17 Rennen an 11 Locations weltweit finden im Zeitraum von 13. Januar bis 21. Juli 2024 statt. WM-Titelverteidiger ist der Brite Jake Dennis.

TV-Rechte an der Formel E versauerten zuletzt bei ProSieben, DF1 wagt nun neuen Versuch

© Screenshot digitalfernsehen.de © ProSieben

DF1 freut sich, die Begeisterung für die Formel E mit einem breiten Publikum zu teilen. Neben der linearen Übertragung im Free-TV auf DF1 werden alle Rennen auch im Livestream auf www.df1.de verfügbar sein. So können Zuschauer das Renngeschehen auf allen gängigen mobilen Geräten in Deutschland verfolgen.

„Als Hauptrechtehalter der schnellsten rein elektrischen Rennserie der Welt in Österreich und Deutschland freuen wir uns auf die partnerscha^liche Zusammenarbeit mit dem neuen Sender DF1. Gemeinsam werden wir die Formel-E einem möglichst breiten Publikum live und exklusiv im Free-TV anbieten und damit MotorsportacTon pur frei Haus liefern“, zeigt sich David Morgenbesser, CCO / Head of Commercial im Red Bull Media House erfreut über die Kooperation.

Start der Formel-E-Saison ist bereits in zehn Tagen

Die Formel E hat sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen Rennserie entwickelt, stagnierte zuletzt aber und konnte auch bei ProSieben, wie eingangs erwähnt nicht wirklich mehr überzeugen. Trotz alledem will DF1 mit der exklusiven Partnerschaft seine Position als Anbieter von hochwertigen Sportübertragungen in Deutschland festigen (Anm.: Die DEL hat man ja auch schon) und will dazu beitragen, die Popularität der Formel-E zu steigern. Was man ja gemeinsam mit Servus TV womöglich auch wirklich besser schaffen könnte als zuletzt ProSieben.

Die DF1-Übertragungen im Überblick:

Sa., 13.01., Mexico City

Fr., 26.01., Diriyah

Sa., 27.01., Diriyah

Sa., 10.02., Hyderabad

Sa., 16.03., Sao Paulo

Sa., 30.03., Tokyo

Sa., 13.04., Misano

So., 14.04., Misano

Sa., 27.04., Monaco

Sa., 11.05., Berlin

So., 12.05., Berlin

Sa., 25.05., Shanghai

So., 26.05., Shanghai

Sa., 29.06., Portland

So., 30.06., Portland

Sa., 20.07., London

So., 21.07., London

„Wir sind begeistert, die Free-TV Rechte der Formel E ab der Saison 2024 zu übernehmen und bedanken uns bei unseren Partnern für das Vertrauen in unseren jungen Sender. Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir die Leidenschaft für Motorsport in Deutschland weiter fördern und den Fans unvergessliche Momente bieten. Wir sehen voller Vorfreude dem Saisonstart am 13. Januar entgegen“, sagt David Müller, Geschäftsführer von DF1.