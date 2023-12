Diese Sendungen übernimmt DF1 von Servus TV

Zum Jahreswechsel startet DF1 nicht nur auf dem Programmplatz von Servus TV Deutschland, sondern führt auch viele Sendungen des österreichischen Kanals fort.

Das Programm des neuen Free-TV-Senders aus Unterföhring beginnt an Neujahr um Mitternacht mit der monumentalen 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, gespielt vom West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung des Dirigenten Daniel Barenboim. Die Rechte wurde dazu beim Produktionshaus Unitel lizenziert. Anschließend präsentiert DF1 in der Neujahrsnacht das Konzert des österreichischen Superstars Andreas Gabalier „10 Jahre Volks-Rock‘n’Roller“ – Live aus dem Olympiastadion München. Eine Aufnahme von Servus TV.

Danach startet das normale Programmschema mit folgenden festen Sendungen:

Quizjagd

Täglich um 17.15 Uhr gibt es eine neue Folge, die bis zum darauffolgenden Tag dann noch dreimal wiederholt wird. Servus-TV hat die für die nächsten Wochen geplanten Folgen 2020 produziert.

Einfach gut leben

Der Servus-TV-Gesundheitspodcast mit Dr. Hans Gasperl.

Gross am Land

David Groß besucht interessante Menschen und stellt sie vor.

Gartln mit Starkl

Gartenprofi Josef Starkl holt sich Tipps und Tricks von Gärtnern, Landschaftsarchitekten und stellt interessante Parks vor.

Die besten Köche der Welt – Zu Gast im Ikarus

Jeden Monat kreiert im Salzburger Zwei-Sterne-Restaurant Ikarus ein anderer internationaler Spitzenkoch das Menü – ein weltweit einzigartiges Konzept. Hangar-7 Executive Chef Martin Klein besucht dafür vorab die Besten der Besten, wirft einen Blick hinter die Kulissen der Haute Cuisine und wird eingeweiht in kulinarischen Geheimnisse.

Explorers: Adventures of the Century

Verfolge die abenteuerlustigsten Athleten der Welt in atemberaubenden Aufnahmen von außergewöhnlichen Situationen. Eine Produktion von Red Bull.

Bergwelten

Die Dokumentations-Reihe zeigt Menschen hautnah bei ihren Abenteuern in den Bergen und gibt Tourentipps.

LiteraTOUR

Spannende Autoren, aktuelle Bücher und das Neueste aus der Literaturszene bei LiteraTOUR: In ihrem roten Bücherbus reisen Alfred Komarek und Theodora Bauer durch ganz Österreich und treffen spannende Autoren in ihrer Heimat zum Gespräch. Außerdem stellen sie aktuelle Bücher und das Neueste aus der Literaturszene vor.

Groß & Kleinanzeigen

David Groß tourt mit seinem Wohnmobil durch Österreich und besucht Menschen, die originell in Zeitungen oder im Internet inseriert haben.

Fast vergessen

Die Dokumentarreihe stellt fast vergessene Berufe und Handwerke vor und lässt erfahrene Meister ihrer Zunft bei ihrer traditionellen Handwerkskunst über die Schulter schauen.

Wildes Land

Das Tiermagazin von Servus TV, produziert 2012.

Heimatleuchten

Ein Panoramablick in die schönsten Regionen Österreichs.

Österreichische Hotellegenden – Traditionshäuser in Familienhand

Eine Reise in die Seele österreichischer Spitzenhotels.

Laut dem ersten Programmschema gibt es bei DF1 täglich außerdem um die viereinhalb Stunden Teleshopping-Sendungen von Mediashop. In den folgenden Wochen wird es auch die ersten Sportübertragungen auf DF1 geben.

Von der Telekom hat man bis 2028 die Free-TV-Rechte an der Eishockey-Bundesliga DEL erworben.

Ebenfalls bereits angekündigt ist, dass DAZN Free-TV-Senderechte in DF1 ausstrahlen wird.