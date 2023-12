Telekom: Free TV-Sublizenz von ServusTV geht an DF1

Telekom und DF1 kooperieren langfristig bei den Free TV-Rechten an der Eishockey-Bundesliga DEL. Der neue Sender übernimmt damit die frei gewordene Sublizenz von ServusTV.

Die Deutsche Telekom hält bis zur Saison 2027/28 die TV-Rechte an der DEL und zeigt via MagentaSport alle Spiele der Eishockey-Bundesliga. Und bis 2028 läuft nun auch eine Free TV-Sublizenz, die das Bonner Unternehmen an den neuen TV-Sender DF1 abgetreten hat.

Ab dem 1. Januar 2024 darf DF1 in der Hauptrunde wöchentlich ein Live-Spiel übertragen, in der Regel sonntags. Die erste Ausstrahlung ist für den 7. Januar angesetzt. In den Playoffs zeigt DF1 dann eine Partie pro Runde, insgesamt bis zu 21 Begegnungen.

Eishockey: DEL wechselt von ServusTV zu DF1

Der Sender DF1 zeigt ab Januar 2024 bis 2028 Spiele der DEL im Free-TV. (© Screenshot digitalfernsehen.de)

DF1 übernimmt hier die Sublizenz von ServusTV, das seinen Sendebetrieb in Deutschland zum Jahresende einstellt. Der Sender hielt die Telekom-Sublizenz eigentlich bis zum Ende der DEL-Saison 2023/24.

Bei ServusTV lief die Eishockey-Liga sowohl im linearen Free-TV als auch im Online-Livestream. Gut möglich, dass also auch bei DF1 die DEL-Spiele im linearen Fernsehen und Streaming zu sehen sein werden.

DEL im Free-TV: Für die Zuschauer bleibt eigentlich alles beim Alten

„Wir freuen uns über den nahtlosen Einstieg von DF1 zum Jahresanfang 2024“, so DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. „Der neue Sender wird Sport als einen seiner Schwerpunkte haben und die Penny DEL damit in einem passenden Umfeld präsentieren.“

Für das Publikum ändere sich hinsichtlich der Übertragungen nichts, weder der Programmplatz noch die von MagentaSport verantwortete Präsentationsqualität.

