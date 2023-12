DF1: Neues zu Programm-Inhalten von DAZN und ServusTV – weitere Partner angekündigt

Als Vollprogramm möchte DF1 ab Januar 2024 in Deutschland hochwertige Unterhaltung, informative Vielfalt und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs bieten: Dabei sollen unter anderen auch Inhalte von DAZN und dem scheidenden ServusTV behilflich sein. DIGITAL FERNSEHEN gibt den neuesten Stand wieder:

Ein neuartiges TV-Erlebnis erwartet die Zuschauer in Deutschland, wenn der Free-TV Sender DF1 am 1. Januar 2024 seinen linearen Sendebetrieb aufnimmt – auch dank einer Kooperation mit DAZN, die einerseits hochwertigen Sport-Content für DF1 garantiert und andererseits die Verantwortung für die Vermarktung des Werbeinventars in die Hände von DAZN Media legt.

DF1 übernimmt wesentliche Sendeplätze des TV-Senders ServusTV Deutschland, der seinen linearen Sendebetrieb mit Ende des Jahres einstellt. Neben lizensierten Formaten des Senders ServusTV, wie Dokumentationen, Reportagen, Quizshows, einem Wissensmagazin und exklusiven Sportrechten, ergänzt DF1 das Programm mit neuen Entertainment Formaten wie einem People & Boulevard Magazin sowie täglichen Newsinhalten. Der Rollout der Inhalte erfolgt nicht auf einen Schlag, sondern laut DF1 in einem gestaffelten Prozess über das Quartal 2024.

Quizshows, Dokus, Magazine und nicht zuletzt Sport-Programm geplant

Eine Free-TV-Kooperation zwischen dem 24/7 Vollprogrammsender und der globalen Sport-Entertainment-Plattform DAZN verspricht darüber hinaus für alle Sportfans eine Mischung aus hochwertig produzierten Programminhalten und exklusivem Live-Sport.

Durch die Kooperation mit DAZN kommen Sportfans auf DF1 und im Livestream auf www.df1.de unter anderem in den Genuss von hochkarätigem Live-Sport, Sport-Highlight-Shows oder Re-Live-Übertragungen. DAZN macht ausgewählte Programminhalten dabei

erstmals frei empfangbar für alle im klassischen Free-TV via Kabel, Satellit und IPTV verfügbar. Auch die offizielle Vermarktung von DF1 übernimmt DAZN Media. Mit weiteren Partnern zur Aggregation zusätzlicher Inhalte befindet sich DF1 im positiven Austausch.

DF1 lizensiert einen umfangreichen Mix aus beliebten ServusTV-Formaten und zeigt diese ab Januar im deutschen Free-TV. Klassisches lineares Free-TV befindet sich in einem fundamentalen Wandel. Wir sehen ein Schlüsselelement für den wirtschaftlichen Betrieb unseres Senders im Aufbau von strategischen Partnerschaften mit Plattformen und Content-Partnern und sind offen für weitere Player, die uns auf diesem Weg begleiten möchten. Gleich zum Start des neuen Senders freuen wir uns mit DAZN einen starken Partner gefunden zu haben, durch den wir nicht nur allen Sportbegeisterten großartige Sportinhalte bieten können, sondern der auch die Vermarktung des Werbeinventars für uns übernimmt. Wir sind unglaublich stolz und dankbar für die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, die dieses tolle Projekt innerhalb von wenigen Wochen umgesetzt haben“, erklärt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH.

Alice Mascia. Bildrechte: DAZN Group

„Die Partnerschaft mit DF1 ist zukunftsweisend für DAZN und ein wichtiger Schritt, um den Zugang zu unserem einzigartigen Content-Portfolio zu erweitern. Zum ersten Mal bringen wir die Spannung unseres einzigartigen Sportangebot-Portfolios über Kabel, Satellit und IPTV zu einem klassischen Free-TV-Publikum und öffnen es damit für verschiedene Zielgruppen. Stolz sind wir auch auf das Vertrauen, das uns DF1 bei der Vermarktung entgegenbringt. Dies zeigt den Erfolg von DAZN Media, das sich seit dem Start vor nur zwei Jahren zu einem wichtigen Player im Markt entwickelt hat.“, erklärt Alice Mascia, CEO DACH und Group CMO von DAZN.

DF1 wird in SD und HD über alle relevanten Empfangswege zugänglich sein, darunter Kabel, Satellit (Astra 19.2), IPTV, Smart-TVs und Streaming. Näheres dazu lesen Sie im DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Montag.