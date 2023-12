DF1: Details zu Sat-Empfangsdaten und DAZN-Koop des neuen Free-TV-Senders

Es gibt mehr Neuigkeiten über DF1 zu berichten, zum Beispiel die Sat-Empfangsdaten. Die von DIGITAL FERNSEHEN angekündigte Kooperation mit DAZN scheint zudem unter Dach und Fach.

Denn vonseiten des Senders DF1 heißt es auf der noch relativ frischen Internetseite „Eine Neuheit wird die Kooperation mit DAZN darstellen, welche eine erstmalige Free-TV Ausstrahlung weiterer hochqualitativer Inhalte des Sport-Streaming-Dienstes ermöglicht.“ Eine Anfrage beim Sportstreaminganbieter selbst bezüglich der Zusammenarbeit mit DF1, wollte dieser hingegen (noch) nicht bestätigten.

DAZN hält sich noch bedeckt

Wie bereits im ersten DF-Exklusivbericht erwähnt, wird es außerdem im vom Fleck weg als Vollprogramm vorgesehenen Sendeplan lizenzierte Formate von ServusTV geben, welche aber – und das ist wiederum neu – ergänzt werden durch Eigenproduktionen im Bereich Entertainment, tägliche Newsinhalte sowie exklusive Sportrechte. Hier suggeriert der Trailer, den DF1 auf seiner Seite zur Verfügung stellt, dass unter anderem Sendungen wie die „Quizjagd“ und Sport-Übertragungen vom Eishockey und Tennis übernommen werden. Sendestart soll bereits am 1. Januar sein.

DEL-Eishockey von ServusTV demnächst bei DF1? Sieht zumindest im Trailer alles danach aus. © Screenshot digitalfernsehen.de

DF1 HD: unverschlüsselt via Astra 19,2 Ost 1L; Pol: H; Transponder: 1007; Frequenz: 11303; SR: 22.000; Fec: 2/3

DF1 wird nach eigenen Angaben zudem über alle gängigen Kabelnetz-Betreiber, IPTV- und OTT-Plattformen in Deutschland verfügbar sein. Zattoo listet den Sender beispielsweise bereits. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

Bezüglich der Zulassung für den neuen Sender hieß es kürzlich seitens der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK): Im „Zulassungsverfahren für DF1 (DF1 Medien GmbH) war eine medienkonzentrationsrechtliche Prüfung durch die KEK nicht erforderlich.“ Und weiter:

Das alte DF1-Logo aus Leo-Kirch-Zeiten. Bildquelle: DF1 – Das digitale Fernsehen

„Die beantragten Programme erreichen nicht die in der De-minimis-Richtlinie der KEK für Zulassungen nach § 105 Abs. 3 Satz 3 Medienstaatsvertrag (Zulassungs-RL) festgelegten Schwellenwerte. Aufgrund der ermittelten bzw. zu prognostizierenden Nutzung konnte nach den Kriterien der Zulassungs-RL eine Prüfung durch die KEK unterbleiben. Die KEK hat daher den Verzicht auf die Vorlage der Zulassungsanträge erklärt.“

Einst erster digitaler Fernsehsender Deutschlands

DF1 ist ein Angebot der in diesem Jahr gegründeten DF1 Medien GmbH. Der Unternehmenssitz befindet sich in der Beta Straße 1 in Unterföhring. Hier war bis vor 20 Jahren die Zentrale der KirchGruppe. Geschäftsführer ist David Müller. 100-Prozent-Gesellschafter der am 26. Oktober gegründeten GmbH ist die MC Medien GmbH, deren Gesellschafter wiederum Ludwig Schäffler ist.

Mehr zu den Personalien findet sich in den letzten Absätzen des ursprünglichen DF-Artikel vom 7. Dezember.