Exklusiv: Neuer Free-TV-Sender DF1 startet zum Jahreswechsel mit kostenlosen DAZN-Inhalten

DF1, der Name des früheren Pay-TV-Paketes von Leo Kirch, wird wiederbelebt, das Programmschema ähnelt einem bekannten TV-Programm plus DAZN-Bonus.

Paukenschlag in Unterföhring: Seit Monaten laufen in der Beta Straße 1 Vorbereitungen, um den Sendernamen DF1 wiederzubeleben. Nicht als Pay-TV-Paket wie zu Leo Kirchs Zeiten, sondern als Free-TV-Sender in HD. Auslöser war die Entscheidung von Servus TV, sein lineares deutsches TV-Programm zum Ende des Jahres einzustellen und nur noch Sendungen per Abruf als Stream anzubieten. Dadurch werden die Servus-TV-Übertragungskapazitäten via Satellit und Kabel-TV frei, die in den meisten Haushalten auf einem guten Programmplatz abgespeichert sind. DF1 wird nach Informationen von DIGITAL FERNSEHEN den HD-Satellitenplatz übernehmen und hat auch in den einzelnen Kabelnetzen ein Auge auf den bisherigen Servus TV-Programmplatz geworfen. Die dafür nötige Sendelizenz wurde bereits beantragt, dürfte medienrechtlich unkritisch sein und sollte somit noch vor Jahresende vorliegen.

HD-Ausstrahlung unverschlüsselt

Zuschauer werden das neue Programm vor allem am neuen Logo erkennen. Denn die Programminhalte erinnern stark an Servus TV Deutschland. DF1 hat auch zahlreiche Programminhalte von Servus TV erworben. Zusätzlich soll es nach Informationen von DIGITAL FERNSEHEN eine Kooperation mit DAZN geben. DAZN soll zahlreiche Free-TV-Sportinhalte zuliefern. Ob es sich dabei um die Free-Abo Pläne von DAZN handelt, über die DF bereits zu Wochenbeginn berichtete, ist derweil noch unklar.

© Servus TV © DAZN DF1 wird nach DF-Informationen Programmvon ServusTV übernehmen und auch DAZN-Inhalte free-to-air anbieten.

Servus TV und DAZN-Inhalte sollen bei DF1 laufen

Veranstaltet wird der neue Sender von der DF1 Medien GmbH mit Sitz in der Beta Straße 1 in Unterföhring. Hier war bis vor 20 Jahren die Zentrale der KirchGruppe. Geschäftsführer ist David Müller. 100-Prozent-Gesellschafter der am 26. Oktober gegründeten DF1 Medien GmbH ist die MC Medien GmbH, deren Gesellschafter Ludwig Schäffler ist. Müller ist langjähriger Mitarbeiter von Schäffler. Schäffler ist seit den 80er Jahren ein Urgestein in der Unterföhringer Medienwelt und betreibt mit seiner Firma MTI Teleport München GmbH für nahezu die gesamte bayerische TV-Branche technische Dienstleistungen. MTI verfügt über ein bundesweites Glasfasernetz, insbesondere die Fußballstadien sind damit angebunden. Für Magenta-TV betreibt MTI die bundesweite Kopfstelle, zahlreiche Pay-TV-Sender haben MTI mit ihrem Playout beauftragt.

Unter dem Namen „DF1 – das digitale Fernsehen“ ging am 28. Juli 1996 das erste digitale Pay-TV-Paket Deutschlands von Leo Kirch und seiner KirchGruppe an den Start. Zum 1. Oktober 1999 fusionierte Leo Kirch das Pay-TV-Paket mit Premiere. Seitdem wurde diese Marke nicht mehr genutzt.