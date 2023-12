Free-TV Sender DF1: Sendestart mit Klassik-Konzert

Pünktlich zum Start seines linearen Sendebetriebs verkündet der neue Free-TV Sender DF1 seine ersten beiden Programmhighlights und holt sich dafür bekannte Partner ins Boot.

Der neue Free-TV-Sender DF1 startet seinen Sendebetrieb am 1. Januar um 0 Uhr mit zwei hochkarätigen künstlerischen Darbietungen. Dafür kooperiert man mit dem Klassik-Produktionshaus Unitel und dem österreichischen Privatsender ServusTV.

Den Auftakt in der Silvesternacht macht eines der bedeutendsten Werke der klassischen Musikgeschichte. Das West-Eastern Divan Orchestra spielt unter der Leitung des Dirigenten Daniel Barenboim die monumentale 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, in der auch die weltberühmte „Ode an die Freude“ erklingt. Das Orchester gastiert bei den traditionsreichen BBC Proms in der Royal Albert Hall. Das von Daniel Barenboim und Edward Said gegründete West-Eastern Divan Orchestra ist für seine herausragende musikalische Qualität bekannt und überzeugt durch seine ganz spezielle Zusammensetzung. Es vereint Musiker aus Israel, Palästina, zahlreichen arabischen Ländern und Spanien und verkörpert damit eine äußerst kraftvolle Botschaft der kulturellen Verständigung. Das Konzert wird um 10.30 Uhr noch einmal wiederholt.

Im Anschluss präsentiert DF1 in der Silvesternacht das Konzert des österreichischen Superstars Andreas Gabalier „10 Jahre Volks-Rock‚n’Roller“ – Live aus dem Olympiastadion München. Im Rahmen des von ServusTV produzierten Konzerts sorgt der britische Star-Regisseur Hamish Hamilton gemeinsam mit seinem Team dafür, dass daraus ein einzigartiges TV-Event entsteht. Zwischen Dirndl und Lederhosen, imposanten Bühnenbildern und einer gewaltigen Inszenierung, begeistert Andreas Gabalier seine Fans und imponiert auf großer Stadiontour mit seiner spektakulären Show.

Unitel betrieb früher „Classica“

Das Unternehmen Unitel dürfte den früheren Abonnenten vom damiligen Pay-TV-Angebot DF1 und den Nachfolgern bekannt vorkommen: Im Jahr 1996 ging „Classica“ als Pay-TV-Sender innerhalb des DF1-Pakets auf Sendung und wurde später von Unitel betrieben. Nach der Umbenennung in Unitel Classica wurde der Kanal schließlich 2017 an das kanadische Medienunternehmen Stingray verkauft.

Wie empfange ich DF1?

DF1 wird in SD und HD über alle relevanten Empfangswege zugänglich sein, darunter Kabel, Satellit (Astra 19.2), IPTV, Smart-TVs und Streaming. Den Sender „DF1 HD“ findet man unverschlüsselt via Astra 19,2 Ost 1L, horizontal, Transponder 1007, Frequenz 11303, Symbolrate 22.000, FEC 2/3. DF1 wird nach eigenen Angaben zudem über alle gängigen Kabelnetz-Betreiber, IPTV- und OTT-Plattformen in Deutschland verfügbar sein. Rechtzeitig zum Sendestart hat sich das Unternehmen sogar die damalige Domain www.df1.de gesichert.