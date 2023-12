Am 28. Juli 1996 ging der Pay-TV-Anbieter DF1 mit einem digitalen TV-Angebot aus mehreren Spielfilm-, Sport- und Serienkanälen auf Sendung. Aus DF1 wurde Premiere und letztendlich Sky. Doch am 1. Januar 2024 feiert DF1 als TV-Sender eine Wiederauferstehung.

Das digitale Fernsehen startete in Deutschland 1996: Der Pay-TV-Anbieter DF1 legte am 28. Juli den Grundstein für die erste kommerzielle Ausstrahlung eines digitalen TV-Signals nach dem DVB-Standard, der inzwischen über alle Verbreitungswege – Satellit, Antenne und Kabel – weltweit im Einsatz ist. Dem voran ging ein langwieriger Abstimmungsprozess über den technischen Standard für digitales Fernsehen.

An den Start ging DF1, das dem deutschen Medienunternehmer Leo Kirch angehörte, 1996 als Pay-TV-Angebot lediglich mit einer technischen Versuchslizenz. Zu den Programmhighlights zählten damals Sportübertragungen über mehrere Kanäle und Spartenprogramme aller Genres. Schon bald war DF1 allerdings von der Bildfläche verschwunden. Die Kirch-Gruppe erwarb damals die Mehrheit an Premiere und DF1 wurde mit dem Hamburger Unternehmen verschmolzen. Heraus kam am 1. Oktober 1999 „Premiere World“, das im März 2002 schließlich wieder in „Premiere“ umfirmiert wurde. Am 4. Juli 2009 benannte der neue Hauptaktionär das Angebot wiederum in Sky um.

DF1 zurück auf dem Fernseher – doch nur als einzelner TV-Kanal

Ein echter neuer TV-Kanal mit vielen unterschiedlichen Programmen erwartet die Zuschauer in Deutschland, wenn der Free-TV Sender DF1 am 1. Januar 2024 seinen linearen Sendebetrieb aufnimmt. Durch eine Kooperation mit DAZN, die einerseits hochwertigen Sport-Content für DF1 bietet und andererseits die Verantwortung für die Vermarktung des Werbeinventars in die Hände von DAZN Media legt, kann von einem soliden wirtschaftlichen Fundament ausgegangen werden. Der neue Sender wird also sobald nicht wieder von der Bildfläche verschwinden.

DF1 übernimmt nicht nur jede Menge Inhalte des TV-Senders ServusTV Deutschland, der seinen Sendebetrieb in wenigen Tagen Jahres einstellt, sondern gleich den Programmplatz über Satellit und in vielen Kabelnetzen. Neben lizensierten Formaten des österreichischen Senders ServusTV wie Dokumentationen, Reportagen, Quizshows, einem Wissensmagazin und exklusiven Sportrechten, ergänzt DF1 das Programm mit neuen Entertainment Formaten wie einem People & Boulevard Magazin sowie täglichen Newsinhalten. Die neuen Inhalte kommen dabei nicht auf einen Schlag, sondern laut DF1 in einem gestaffelten Prozess über das Quartal 2024.

Wie empfange ich DF1?

DF1 wird in SD und HD über alle relevanten Empfangswege zugänglich sein, darunter Kabel, Satellit (Astra 19.2), IPTV, Smart-TVs und Streaming. Den Sender „DF1 HD“ findet man unverschlüsselt via Astra 19,2 Ost 1L, horizontal, Transponder 1007, Frequenz 11303, Symbolrate 22.000, FEC 2/3. DF1 wird nach eigenen Angaben zudem über alle gängigen Kabelnetz-Betreiber, IPTV- und OTT-Plattformen in Deutschland verfügbar sein. Rechtzeitig zum Sendestart hat sich das Unternehmen sogar die damalige Domain www.df1.de gesichert.

Wem gehört DF1 jetzt?

DF1 hat natürlich nichts mehr mit dem im Jahr 2011 verstorbenen Leo Kirch zu tun, sondern ist ein Angebot der in diesem Jahr gegründeten DF1 Medien GmbH. Der Unternehmenssitz befindet sich in der Beta Straße 1 in Unterföhring. Hier war bis vor 20 Jahren die Zentrale der KirchGruppe. Geschäftsführer ist David Müller. 100-Prozent-Gesellschafter der am 26. Oktober gegründeten GmbH ist die MC Medien GmbH, deren Gesellschafter wiederum Ludwig Schäffler ist.