ARD, ZDF und NDR: Krönung von Dänemarks neuem König Frederik X. im TV

Die Erklärung der dänischen Königin Margrethe kam sehr überraschend: „Ich werde den Thron meinem Sohn, Kronprinz Frederik, überlassen“, sagte sie in ihrer im dänischen Fernsehen ausgestrahlten Neujahrsansprache. Am 14. Januar wird sie abdanken, dann hat die 83-Jährige die Regentschaft genau 52 Jahre innegehabt. Die königlichen Aufgaben in der dänischen konstitutionellen Monarchie wird ihr Sohn als „Frederik der Zehnte“ übernehmen.

Das ZDF steigt erst am Vorabend in das Thema des Tages ein. Die Moderation übernimmt Christina von Ungern-Sternberg als Adelsexpertin ist Julia Melchior im Einsatz.

„Frederik X. – Dänemarks neuer König“

Das Erste überträgt am 14. Januar ebenfalls die Zeremonie der Amtsübergabe aus Kopenhagen jedoch schon ab 14.15 Uhr live und zeigt, wie die Dänen diesem historischen Tag begegnen. Als Reporter sind die ARD-Korrespondenten Christian Blenker und Julia Wäschenbach unterwegs. Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow ordnet die Abdankung und die Perspektiven für die dänische Monarchie nach der Amtsübergabe ein.

ARD-Moderatorin Julia Niharika Sen begrüßt zwei wahre Dänemark-Kenner:

Der Journalist Marc-Christoph Wagner ist Kultur- und Sozialwissenschaftler und lebt seit 20 Jahren in Dänemark. Der gebürtige Berliner ist leitender Mitarbeiter des Louisiana Museum of Modern Art und war langjähriger Vorsitzender der Kopenhagener Sankt Petri Schule, der ältesten deutschen Auslandschule weltweit. Zuvor war er freier Autor und Mitarbeiter der ARD.

Der 55-jährige Frederik hat in den vergangenen Jahren bereits immer mehr der Pflichten seiner Mutter übernommen. Wenn seine Mutter am 14. Januar in Anwesenheit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen ihre Abdankung offiziell erklärt, wird er mit seiner Familie dabei sein. Um 15 Uhr proklamiert die Ministerpräsidentin den neuen König öffentlich auf dem Balkon des Parlamentsgebäudes, König Frederik X. wird dort anschließend das Motto seiner Regentschaft verkünden. Danach fährt er zurück in das Stadtschloss Amalienborg, in dem er mit seiner Familie wohnt.

Das NDR Fernsehen fasst das zeithistorisch bedeutende Ereignis am 14. Januar in einer aktuellen Reportage um 22.50 Uhr zusammen.