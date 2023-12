„Blutige Anfänger“: Staffel 5 wird ins neue Jahr verschoben

Ursprünglich sollte die fünfte Staffel der ZDF-Vorabendkrimiserie „Blutige Anfänger“ heute im TV debütieren, doch der Staffelstart verschiebt sich aufs neue Jahr.

Die ZDF-Fernsehserie „Blutige Anfänger“ dreht sich getreu dem Titel um junge Nachwuchstalente, die eine Laufbahn bei der Polizei und nicht zuletzt im Bereich der Mordermittlung anstreben. Dabei rotieren die Mädels und Jungs zwischen dem Campus der Polizeihochschule und diversen Verbrechenstatorten. Das Privatleben der frisch motivierten Studenten erlebt natürlich auch so manche Turbulenzen. Seit 2020 läuft „Blutige Anfänger“ im ZDF-Vorabendprogramm. Inzwischen steht bereits die fünfte Staffel an. Doch entgegen der ursprünglichen Ankündigung wird diese nicht mehr dieses Jahr ausgestrahlt.

Staffel 5 startet eine Woche später

https://www.youtube.com/watch?v=wDdDqZq6oGI&ab_channel=ZDFFilmeundSerien

Eigentlich sollte die fünfte Staffel heute, am 27. Dezember, im ZDF-Programm frisch an den Start gehen. Doch der Sender hat den Staffelstart um eine Woche ins neue Jahr verschoben. Ab dem 3. Januar strahlt das ZDF dann immer mittwochs um 19.25 Uhr die neuen Folgen aus. Zwölf Episoden stellt Staffel 5 bereit, die allesamt ebenfalls ab dem 3. Januar in der ZDF-Mediathek abrufbar sind.

Trubel in der Mordkommission

Zur bestehenden Darstellerriege stoßen in der fünften Staffel einige neue Kandidatinnen und Kandidaten hinzu. Da Dr. Julia Salomon (Esther Schweins) und Sami Malouf (Neil Malik Abdullah) zuvor einem Anschlag zum Opfer fielen, braucht nun das Mordkommissions-Team eine neue Leitung. Neuzugang René Steinke wird diese Position in der Rolle des Torsten Kaiser übernehmen. Wegen seines eigenwilligen Führungsstils gerät er schnell mit Kommissarin „Koko“ Konrad (Birte Hanusrichter) aneinander. Ebenfalls neu in der Mordkommission ist Dörte Pfeiffer (gespielt von Petra Kleinert). Der nächste Mordfall führt das noch brüchige, neue Team dann in adelige Gefilde.