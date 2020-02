Champions League bei Sky und DAZN – wer zeigt was?

Die europäische Königsklasse im Vereinsfußball erwacht aus dem Winterschlaf – und wie so oft stellt sich die Frage: Wo gibt es welche Partien live zu sehen? Hier gibt es eine Übersicht.

Endlich wieder Champions League: Mit besonderer Spannung dürften Fans des europäischen Spitzenfußballs in Deutschland die ersten Gehversuche des K.O.-Runden-Neulings RB Leipzig verfolgen, die am Mittwoch zum schwierigen Auswärtsspiel nach London zu Tottenham Hotspur geladen sind.

Die Vorjahresfinalisten um Torgarant Harry Kane sind mit Sicherheit kein leichtes Los und Leipzig tritt in der Achtelfinalrunde als Außenseiter an. Zu sehen gibt es das Gastspiel der Sachsen in der englischen Hauptstadt bei Streamingdienst DAZN. Ausschnittsweise wird die Partie ebenfalls als Teil der Sky Konferenz am Mittwochabend gezeigt.

Bereits am heutigen Dienstag empfängt Borussia Dortmund das Starensemble von Paris St.-Germain – erstes Wiedersehen für den Pottclub mit Ex-Trainer Thomas Tuchel, der seinerzeit im Unfrieden den BVB verließ. Jetzt kehrt er mit seinem hochkarätigen Team um Brasiliens Superstar Neymar in den Signal Iduna Park zurück – was ebenfalls bei DAZN und in der Sky Konferenz zu sehen sein wird.

Die Champions League-Woche in der Übersicht:

Dienstag, 18.2.:

19.30 Uhr: „Dienstag der Champions“ und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: „Dienstag der Champions“ und Atlético Madrid – FC Liverpool auf Sky Sport 2 HD

21.00 Uhr: Borussia Dortmund – Paris St.-Germain bei DAZN

Mittwoch, 19.2.:

19.00 Uhr: „Nagelsmann Spezial“ auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport News HD

19.30 Uhr: „Mittwoch der Champions“ und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: „Mittwoch der Champions“ und Atalanta Bergamo – FC Valencia auf Sky Sport 2 HD

21.00 Uhr: Tottenham Hotspur – RB Leipzig bei DAZN