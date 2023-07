„Chappie“: Sci-Fi-Film mit Star-Besetzung heute im Free-TV

Anzeige

Passend zum Streitthema künstliche Intelligenz kann man am Dienstagabend den prominent besetzten Sci-Fi-Film „Chappie“ im Free-TV sehen.

Chappie, so heißt ein Roboter, der ursprünglich für die südafrikanische Polizei entwickelt wurde, um Johannesburg sicherer zu machen. Der Plan geht auf, doch Deon, der Leiter des Projekts, gespielt von Dev Patel, hat Größeres vor. Er will den Roboter mit einem künstlichen Bewusstsein ausstatten. Dafür entwendet er heimlich einen ausrangierten Roboter, der mithilfe der Experimente Schritt für Schritt menschliche Gefühle entwickelt. Doch leider gerät die Erfindung in falsche Hände. Deon und der Roboter werden von jungen Kriminellen entführt, die ihre ganz eigenen Pläne mit Chappie haben.

Foto: RTL / © 2015 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved

„Chappie“ am Dienstag und Mittwoch bei Nitro

In den Hauptrollen von „Chappie“ spielen neben Dev Patel („The Green Knight“) unter anderem die Hollywood-Stars Hugh Jackman („The Son„) und Sigourney Weaver („Avatar 2„). Nachdem der Science-Fiction-Film bereits im Sommer 2017 seine Erstausstrahlung feierte, zeigt Nitro den Film wieder am heutigen Dienstagabend. Filmstart ist dabei zur Primetime um 20.15 Uhr. Eine weitere Wiederholung läuft am 26. Juli um 22.40 Uhr.

Quelle: RTL Deutschland

