Daniela Katzenberger kehrt zu Vox zurück: Neue Formate geplant

Daniela Katzenberger wechselt mit ihrer Doku-Soap von RTLZwei zu Vox zurück und soll künftig auch in neuen Formaten zu sehen sein.

Daniela Katzenberger: „Ich hatte eine tolle Zeit bei RTLZwei und bin schon ganz gespannt auf die neue Staffel von ,Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca‘, die dort in Kürze startet. Danach geht’s für mich zurück ins Vox-Körbchen. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, das wird mega, mega schön!“

Neben der Doku-Soap, die seit 2017 ihren Familienalltag begleitet, soll die Kultblondine auch in der Senderfamilie von RTL Deutschland zu sehen sein, kündigte selbige an. Weitere Formate seien geplant. Am 21. Juni startet bei RTLZwei die neue Staffel von „Familienglück auf Mallorca“ mit zehn Episoden. Der Senderwechsel soll dann in der kommenden TV-Saison erfolgen, erklärt Vox-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz.

