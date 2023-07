„Dark Winds“: Western-Serie von George R.R. Martin und Robert Redford kommt nach Deutschland

Anzeige

RTL hat sich die Exklusiv-Rechte an der Westernserie „Dark Winds – Der Wind des Bösen“ gesichert, hinter der George R.R. Martin und Robert Redford stehen.

Der „Game of Thrones„-Erfinder „George R.R. Martin“ und der preisgekrönte Schauspieler Robert Redford („Ordinary People“) fungierten als ausführende Produzenten bei „Dark Winds“. RTL Deutschland hat sich die Rechte an der ersten und zweiten Staffel der US-Serie gesichert, wie das Unternehmen am Montag ankündigte. Ab dem 12. September soll die sechsteilige erste Staffel immer dienstags um 20.15 Uhr auf RTL Crime zu sehen sein. Parallel dazu kann man alle Folgen laut Anbieter auf Abruf bei RTL+ streamen. Das Format basiert auf einer mehrteiligen Romanreihe von Tony Hillerman.

Darum geht es in „Dark Winds“

Die Handlung der Serie beschreibt RTL in seiner Programmankündigung folgendermaßen: „1971 im US-amerikanischen Südwesten: Police Lieutenant Joe Leaphorn (Zahn McClarnon, „Fargo“) von der indigenen Navajo-Stammespolizei und sein neuer Stellvertreter Jim Chee (Kiowa Gordon, „New Moon – Biss zur Mittagsstunde“) müssen einen scheinbar zusammenhanglosen Doppelmord aufklären. Während sie der Wahrheit näher zu kommen versuchen, werden die zwei Polizisten mit Traumata aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Mächte des Bösen, gegeneinander und gegen ihre eigenen persönlichen Dämonen…“

Quelle: RTL Deutschland

