Darts-WM wieder live im Free-TV

Am 15. Dezember startet die Darts-WM 2024 und Sport1 zeigt die Spiele vom 1. Tag bis zum Finale live im Free-TV – bereits zum 20. Mal in Folge. Deutschland ist dieses Jahr besonders stark vertreten.

Vom 15. Dezember bis 3. Januar findet die Darts-Weltmeisterschaft in London statt. Sport1 ist hierzulande die Heimat der Darts-WM. Auch dieses Jahr ist da keine Ausnahme, der Sportsender zeigt die Darts-WM 2024 zum 20. Mal in Folge.

An den 16 Spieltagen sind 127 Stunden live im Free-TV zu sehen, über Weihnachten und an Silvester gibt es zudem Highlight-Zusammenfassungen. Alle 28 WM-Sessions überträgt Sport1 entweder parallel zum Free-TV im gratis 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf Sport1.de und in den Sport1-Apps.

Viele deutsche Teilnehmer bei Darts-WM 2024

Gabriel Clemens bei der Darts-WM. (©SPORT1)

Deutschland ist dieses Jahr erstmals mit fünf Teilnehmern vertreten, darunter Gabriel Clemens, der letztes Jahr bis ins Halbfinale kam. Der „German Giant“ tritt als gesetzter Spieler erst in der 2. Runde an, ebenso Martin Schindler. Auf Clemens wartet als Gegner am 21. Dezember entweder der Niederländer Gian van Veen oder Man Lok Leung aus Hongkong. Schindler könnte am 22. Dezember auf Fallon Sherrock treffen – eine der zwei weiblichen Teilnehmerinnen des Turniers.

Für Florian Hempel, Ricardo Pietreczko und Dragutin Horvat stehen die Auftakt-Gegner derweil schon fest. Das erste Duell mit deutscher Beteiligung ist die Begegnung Hempels mit dem Iren Dylan Slevin am 17. Dezember, 19.30 Uhr. Pietreczko trifft am 19. Dezember auf die Japanerin Mikuru Suzuki und Horvat spielt am 23. Dezember gegen Mike De Decker.