Darts-WM: Heute Finale mit 16-jährigem Littler live im TV und Streaming

Humphries vs. Littler: Die Final-Sensation ist perfekt und hat Sport1 neue Bestwerte beschert – zum Darts-WM-Finale gibt es einen Live-Countdown.

Die gestrige Halbfinal-Session, in der sowohl der erst 16 Jahre alte Shootingstar Luke Littler als auch Luke Humphries ihren Gegnern keine Chance ließen, verfolgten 2,24 Millionen Zuschauer ab drei Jahren in der Spitze und 1,49 Millionen Zuschauer im Schnitt. Damit wurden zum ersten Mal bei dieser Darts-WM die Millionen-Marke im Schnitt und die Zwei-Millionen-Marke in der Spitze geknackt.

Darts-WM-Finale: Sport1 mit Live-Countdown ab 18 Uhr, im Streaming am Abend

© DAZN © Sport1 DAZN und Sport1 zeigen das Darts-WM-Finale live.

Am heutigen Mittwoch steht nun das große Finale an, bei dem einer der beiden Spieler zum ersten Mal Weltmeister werden wird. DAZN überträgt ab 21 Uhr live. Sport1 ist mit ausführlichem Countdown zum Finale der Darts-WM live ab 18 Uhr im Free-TV mittendrin. Im kostenlosen Livestream startet das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen von Luke Littler und Luke Humphries auf Sport1.de, in den Sport1-Apps und auf YouTube wie bei DAZN ebenfalls live ab 21 Uhr. Aus dem „Ally Pally“ melden sich für Sport1 Moderatorin Katharina Kleinfeldt sowie Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic dann ein letztes Mal.

Wunderkind oder Top-Favorit – wer krönt sich zum neuen Weltmeister?

Nach dem Einzug der beiden Engländer Luke Littler und Luke Humphries ins Finale der Darts-WM steht fest, dass es einen neuen Weltmeister geben wird. Während der erst 16-jährige WM-Debütant Luke Littler mit dem 6:2-Sieg über Rob Cross ein weiteres Kapitel seines Darts-Märchens schrieb, ist bei dem als Favoriten gehandelten Luke Humphries endgültig der Knoten geplatzt. Die neue Nr. 1 der Weltrangliste deklassierte Halbfinal-Gegner Scott Williams mit 6:0 und spielt nun um seinen ersten WM-Titel.

Doch Wunderkind Littler zeigte auch gegen Cross wieder seine Abgebrühtheit und ist nun der jüngste sowie erst dritte ungesetzte Spieler der WM-Geschichte, der im Finale steht. Der bislang jüngste Weltmeister war Michael van Gerwen, der bei seinem ersten Triumph 2014 24 Jahre alt war.