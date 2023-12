„Das Haus der Träume“: RTL-Serie im 1920er Berlin erstmals im Free-TV

Die RTL-Serie „Das Haus der Träume“ erinnert aufgrund des Settings und der Aufmachung nicht von ungefähr an „Babylon Berlin“. Heute erfolgt die Free-TV-Premiere, doch Obacht: Es gibt einen Haken.

Im September 2022 war die deutsche Produktion „Das Haus der Träume“ erstmals auf RTL+ zu sehen. Inzwischen hat es die Serie auf zwei Staffeln mit jeweils sechs Episoden geschafft und ist damit vorerst auch abgeschlossen. Eine dritte Staffel ist nicht geplant. Nun erfolgt erstmals die Free-TV-Premiere von „Das Haus der Träume“ und zwar heute, am 24. Dezember, ab 20.15 Uhr auf VoxUp. Doch Vorsicht: Wer komplett neu in die Serie einsteigt, wird auf einen Stolperstein stoßen.

Die Free-TV-Premiere startet nicht mit Staffel 1

Bildquelle: RTL – Eine Liebe, die die Klassengrenzen überschreitet, fordert die junge Verkäuferin Vicky und den feschen Harry heraus

Tatäschlich wird die heutige Free-TV-Premiere von „Das Haus der Träume“ nicht, wie man es erwarten könnte, mit der allerersten Episode der ersten Staffel eingeläutet. Stattdessen startet VoxUp heute direkt mit der zweiten Staffel in die Serie, also mit der siebten von insgesamt zwölf Episoden, die als „Gebrochene Versprechen“ betitelt ist. Wer die sechs Episoden der ersten Staffel noch nicht gesehen hat, müsste diese daher erstmal auf dem Streamingdienst RTL+ nachholen, wofür tatsächlich auch ein Premium-Abo notwendig ist. Der Free-TV-Sender VoxUp zeigt dagegen heute ab 20.15 Uhr alle sechs Folgen der zweiten Staffel am Stück.

Worum geht es in „Das Haus der Träume“?

Bei dieser RTL-Serie drängt sich schnell der Eindrück auf, als hätte man sich ein saftiges Stück vom Erfolgskuchen der bis heute sehr beliebten ARD-Sky-Produktion „Babylon Berlin“ abschneiden wollen. Inhaltlich fallen hier so einige Parallelen auf. So ist auch „Das Haus der Träume“ im Berlin der späten 1920er angesiedelt. All die politischen Turbulenzen, die kulturellen wie künstlerischen Höhenflüge, die Ambivalenzen zwischen bitterer Armut und hedonistischer Verschwendungssucht wollen hier thematisiert werden.

©RTL / X Filme Creative Pool / Stefan Erhard – Vickys ehemaliger Liebhaber Harry (Ludwig Simon) trifft auf Wilhelm, den Vater ihrer Kinder

In der ersten Staffel kam die junge Vicky Maler (Naemi Feitisch) ins pulsierende Berlin und konnte eine Stellung als Verkäuferin im Kaufhaus Jonass ergattern, also im sogenannten „Haus der Träume“. Dort verliebte sie sich in den Pianisten Harry (Ludwig Simon). Und jetzt folgen ein paar SPOILER, die zur zweiten Staffel überleiten. Wer die erste Staffel also noch unbefangen sehen möchte, sollte hier nicht mehr weiter lesen.

So stellte sich heraus, dass der Musiker Harry niemand anderes ist als der Sohn des Kaufhausbesitzers Arthur Grünberg (Alexander Scheer). Die Liaison zwischen der mittellosen Vicky und dem wohlhabenden Harry stand also von Anfang an unter einem problematischen Stern. In Staffel 2 wird Vicky dann zur Abteilungsleiterin befördert und hat mittlweile drei Kinder mit ihrem neuen Partner Wilhelm. Doch als Harry aus den USA zurückkommt, flammen die alten Gefühle wieder auf.