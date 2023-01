Der Bachelor 2023: RTL präsentiert neuen Rosenkavalier

Anzeige

RTL hat das Geheimnis gelüftet: David Jackson ist „Der Bachelor" 2023. Im März geht es los mit den neuen Folgen.

Anzeige

David Jackson ist Halb-US-Amerikaner, gebürtiger Stuttgarter und gelernter Versicherungskaufmann, wie RTL mitteilte. Als Model und Content Creator habe er sich mittlerweile selbstständig und sein Hobby zum Beruf gemacht, so der Sender.

Neue Folgen von „Der Bachelor“ ab 1. März

Was sich Jackson von „Der Bachelor“ erhofft, zitiert RTL folgendermaßen: „Sicherlich werde ich Emotionen fühlen, die ich so noch nicht erlebt habe und die mich an Punkte bringen, an denen ich bisher in meinem Leben noch nicht war. Ich denke, ich werde mich selbst auf vielen Ebenen ganz neu kennenlernen und bin offen für neue Erkenntnisse.“

RTL zeigt die neuen Folgen der Datingshow ab dem 1. März 2023. „Der Bachelor“ läuft dabei mittlerweile in seiner 13. Staffel. Wie der Sender mitteilt, werden alle Folgen jeweils eine Woche vor Ausstrahlung auf RTL+ abrufbar sein.

Quelle: RTL Deutschland