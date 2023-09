„Der Fremde im Zug“: Hitchcock-Klassiker heute werbefrei im TV

Anzeige

„Der Fremde im Zug“ ist eine Kooperation von Suspense-Meister Alfred Hitchcock und dem legendäre Schriftsteller Raymond Chandler. Der Psychothriller hat in über 70 Jahren nicht an Wirkkraft verloren und ist heute in HD und werbefrei im TV zu sehen.

Anzeige

Während einer Bahnfahrt wird dem Tennisstar Guy Haines von einem Fremden ein merkwürdiges Geschäft vorgeschlagen: Der titelgebende „Fremde im Zug“ will die scheidungsunwillige Frau des Sportlers töten, dafür soll jener den verhassten Vater des anderen umbringen. Nachdem der Fremde ungefragt „seinen Teil“ des Mordplans ausgeführt hat, setzt er seinen sogenannten Partner unter Druck. Der Mann ist eine tickende Zeitbombe, Haines muss handeln.

Hitchcock und Chandler: Eine explosive Mischung

Das Drehbuch zu „Der Fremde im Zug“ entstand nach dem Debütroman von Patricia Highsmith. Der Film ist die Frucht einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit: Alfred Hitchcock, Patricia Highsmith und Raymond Chandler fanden für dieses Projekt zusammen. Die Kooperation verlief, wie man sich bei derart eigenständigen Künstlernaturen denken kann, nicht ganz reibungslos. Trotzdem ist der ebenso einfache wie faszinierend amoralische Gedanke des Filmplots aufgegangen. „Eine Lektion in Sachen ‚Suspense‘ und ein Versuch über heimliche Mordgelüste und deren Belastung für das Gewissen; spannend inszeniert und voller ’nebenbei‘ angerissener moralischer Problemstellungen wie Schuld und Angst.” (Filmdienst)

„Der Fremde im Zug“: TV-Ausstrahlungen bei Arte

Sonntag, 3. September 2023 um 20.15 Uhr

Donnerstag, 7. September 2023 um 14.10 Uhr

Montag, 11. September 2023 um 14.15 Uhr

Quelle: Arte; Redaktion: Richard W. Schaber

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.