Die neuen Pumuckl-Folgen geben heute ihre Free-TV-Premiere

13 Folgen unter dem Titel „Neue Geschichten vom Pumuckl“ erblickten dieses Jahr erstmals das Licht der Öffentlichkeit. Ab heute gibt es alle Episoden im TV.

Am 24. Juni 2023 war es endlich soweit und die „Neuen Geschichten vom Pumuckl“ feierten auf dem Kinderfilmfest in München ihre Premiere. Ende Oktober liefen die ersten drei Episoden dann landesweit im Kino und erreichten mit insgesamt 350.000 Besuchern Platz 5 der Kino-Charts in Deutschland, in Bayern sogar den ersten Platz.

Seit circa. zwei Wochen sind die insgesamt 13 Episoden der „Neuen Geschichten vom Pumuckl“ vollständig auf RTL+ verfügbar. Und heute, am 25. Dezember, erfolgt die Free-TV-Premiere im Nachmittagsprogramm von RTL und ORF 1. Um 15.45 Uhr geht es los. Ab dem 31. Dezember soll dann auch noch die Austrahlung bei Toggo erfolgen sowie die Verfügbarkeit in der Toggo-App und auf toggo.de.

Alles neu und doch vertraut

© BR/Infafilm GmbH/Original-Entwurf Pumuckl-Figur: Barbara von Johnson – Den Erben von Pumuckl-Schöpferin Ellis Kaut war es wichtig, dass die Neuauflage den zeitlosen Charme des Originals beibehält

Viele Generationen an Kindern sind mit Pumuckl aufgewachsen. Die Hörspiele gibt es bereits seit 1962. Schon damals hatte der Schauspieler Hans Clarin dem rothaarigen Kobold seine so unverwechselbare Stimme geliehen. Der Schreinermeister Eder wurde in den ersten Jahren von Alfred Pongratz gesprochen. Nach dessen Tod übernahm ab 1977 Gustl Bayrhammer die Rolle, der ab 1982 dann auch in der Fernsehserie und den Filmen als Meister Eder zu sehen war.

Inzwischen sind sowohl Gustl Bayrhammer (1922-1993) als auch Hans Clarin (1929-2005) verstorben. In den „Neuen Geschichten vom Pumuckl“ übernimmt daher Florian Brückner („Der Boandlkramer und die ewige Liebe“) die Rolle des Neffen vom Meister Eder, der wie er selbst Florian heist. Auch für die markante Pumuckl-Stimme von Hans Clarin wurde eine Lösung gefunden: Der Kabarettist Maximilian Schafroth stellt seine Stimme zur Verfügung und ließ diese mittels einer KI an Hans Clarins bekanntes Klangbild angleichen. Und da die vertraute Werkstatt und der dazugehörige Hinterhof in der Widenmayerstraße 2 in München schon im Jahr 1985 abgerissen wurden, wurde all das für die Neuverfilmung eins zu eins nachgebaut, wie im Original.

Wieder greift das Koboldgesetz

©RTL / Luis Zeno Kuhn – Die Geschwister Florian und Bärbel Eder erben die Werkstatt ihres Onkels

In den neuen Folgen kehrt Florian in die bekannte Werkstatt seines Onkels Meister Eder zurück, die 30 Jahre lang leer stand und die er zusammen mit seiner Schwester Bärbel (Ina Meling) geerbt hat. Nun soll diese verkauft werden. Doch schnell merkt Florian, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Natürlich sorgt der Pumuckl mal wieder für Spuk und Chaos. Da das kleine rotharrige Klabautermännlein nun Florian sichtbar geworden ist und nach Koboldgesetz für immer bei ihm bleiben muss, beschließt der Eder-Neffe, die Werkstatt nicht zu verkaufen und sich stattdessen hier als Schreiner einzurichten.

Alle Sendetermine der „Neuen Geschichten von Pumuckl“ bei RTL:

25. Dezember:

15.45 Uhr: Folge 1 „Koboldgesetz“

16.10 Uhr: Folge 2 „Pumuckl wird verschenkt“

16.35 Uhr: Folge 3 „Der alte Eder“

17.10 Uhr: Folge 4 „Der verflixte Kaugummi“

17.45 Uhr: Folge 5 „Eder ist an allem Schuld“

18.10 Uhr: Folge 6 „Pumuckl und die Geburtstagsüberraschung“

26. Dezember:

15.15 Uhr: Folge 7 „Pumuckl geht Angeln“

15.40 Uhr: Folge 8 „Pumuckl wird verzaubert“

16.10 Uhr: Folge 9 „Werkstatt in Gefahr“

16.45 Uhr: Folge 10 „Pumuckl und das Pferd am Nil“

17.10 Uhr: Folge 11 „Pumuckl und die Spinne“

17.45 Uhr: Folge 12 „Pumuckl will Skifahren“

18.10 Uhr: Folge 13 „Pumuckl feiert Silvester“