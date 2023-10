Disney Channel: Nostalgie-Marathon mit Pinocchio, Dschungelbuch und Co.

Anzeige

Zum 100. Jubiläum von Walt Disney präsentiert Disney Channel heute mehrere Zeichentrick-Klassiker beim „Lieblingsfilme-Tag“. Darunter „Pinocchio“ und „Das Dschungelbuch“.

Heute ist bei Disney Channel „Lieblingsfilme-Tag“. Aus Anlass des 100. Unternehmensgeburtstags laufen auf dem frei empfangbaren Sender Klassiker wie „Pinocchio“ (1940), „101 Dalmatiner“ (1961) und „Das Dschungelbuch“ (1967). Auch „Arielle, die Meerjungfrau“ ist dabei – jedoch in der Zeichentrick-Variante von 1989 und nicht der Realfilm-Flop von diesem Jahr.

Zwischendurch präsentiert Olaf, der Schneemann aus „Frozen“, in animierten Kurzfilmen fünf Disney-Filme. Dabei schlüpft die Figur in die Rolle des Produzenten, Schauspielers, Kostümbildners und Kulissenbauers. Gesprochen wird Olaf in „Olaf präsentiert“ von Hape Kerkeling.

Anzeige

Disney Channel Primetime: Das Dschungelbuch

„Arielle, die Meerjungfrau“ läuft heute bei Disney Channel – jedoch der Zeichentrickfilm-Klassiker und nicht die Realverfilmung. © Disney 2023 Getty Images

Zur Primetime zeigt Disney Channel heute „Das Dschungelbuch“. Der Klassiker von 1967 war der 19. abendfüllende Zeichentrickfilm aus dem Hause Walt Disney. In Deutschland wurde er zum erfolgreichsten Film, nach Anzahl der Kinobesucher. Der kleine Junge Mogli wird in dem Film von Tieren großgezogen, allen voran von dem Bären Balu. Als er erwachsen wird, muss er mit seinen tierischen Freunden den Dschungel gegen den Tiger Shir Khan und gierige Menschen verteidigen.

Der „Lieblingsfilme-Tag“ (15.10.) bei Disney Channel – Klassiker-Highlights

08.07 Uhr: Arielle, die Meerjungfrau

11.19 Uhr: Susi und Strolch

12.43 Uhr: Pinocchio

14.18 Uhr: Aristocats

15.48 Uhr: Die Schöne und das Biest

17.17 Uhr: 101 Dalmatiner

20.15 Uhr: Das Dschungelbuch

„Olaf präsentiert“ am 15.10. bei Disney Channel

07.55 Uhr: Olaf präsentiert: Arielle, die Meerjungfrau

09.22 Uhr: Olaf präsentiert: Vaiana

11.07 Uhr: Olaf präsentiert: Rapunzel, Neu Verföhnt

15.33 Uhr: Olaf präsentiert: Der König der Löwen

17.05 Uhr: Olaf präsentiert: Aladdin

19.05 Uhr: Olaf präsentiert: Compilation