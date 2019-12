Dschungelcamp-Starttermin steht fest

Wie RTL jetzt bekannt gegeben hat, beginnt das Dschungelcamp auch 2020 wieder in der zweiten Januarwoche.

Freunde von Ekel und Exhibitionismus sollten es sich groß im Kalender markieren: Die RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ geht am 10. Januar 2020 um 21.15 Uhr in die 14. Staffel. Das teilte der Kölner Privatsender am Mittwoch mit.

Wie jedes Jahr geistern viele Gerüchte herum, welche Stars und Sternchen diesmal bei Reis und Wasser im australischen Lager darben müssen. RTL hält sich da traditionell bedeckt. Fest steht: In gewohnter Manier kommentieren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) das Spektakel aus dem Busch.

Beim großen „IBES“-Finale am 25. Januar entscheidet sich dann, wer König oder Königin des Dschungels wird. 2019 hatte sich Evelyn Burdecki die Dschungelkrone erkämpft.