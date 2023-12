EM 2024: So teilen ARD und ZDF die Spiele auf

Nach der Auslosung der Endrundengruppen haben sich ARD und ZDF laut eigenen Angaben nun auf die Verteilung ihrer Gruppenspiele bei der EM 2024 verständigt.

ZDF und ZDF Mediathek werden am 14. Juni 2024 um 21 Uhr live das EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland aus München übertragen. Zwei deutsche Vorrunden-Spiele sind daneben in der ARD angekündigt. Konkret handelt es sich dabei um das Spiel gegen Ungarn am 19. Juni um 18 Uhr sowie am 23. Juni um 21 Uhr gegen die Schweiz, wie man einer aktuellen Pressemitteilung entnehmen kann. Die Partien werden in Stuttgart und Frankfurt ausgetragen.

ARD überträgt Finale der EM 2024

Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.O.-Runde will das ZDF live das deutsche Achtel- und ein mögliches Halbfinale mit dem DFB-Team übertragen, kündigte der Sender am Montag an. Die ARD will ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung live zeigen. Darüber hinaus kündigt das ZDF an, dass es das EM-Finale aus Berlin am 14. Juli 2024 um 21 Uhr in der ARD zu sehen gibt.

Seit vergangener Woche ist außerdem bekannt, dass die Telekom fünf Spiele der EM exklusiv übertragen wird, wie DIGITAL FERNSEHEN berichtete. Sobald konkretere Informationen dazu vorliegen, folgt ein Update zu den Sendeterminen.

Quelle: ZDF