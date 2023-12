EM 2024 bei MagentaTV: Sender und UHD – Das plant die Telekom

Die Telekom hat am Freitag einen Ausblick auf die UEFA EM 2024 bei MagentaTV gegeben. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

MangetaTV will im kommenden Jahr alle 51 Spiele der Fußball-EM übertragen. Fünf Spiele sollen dabei ausschließlich bei dem Pay-TV-Angebot zu sehen sein. Die Telekom ist laut eigenen Angaben unter anderem bei den Fan Zones der Public-Viewing-Events als Sponsor und Anbieter der TV-Bilder dabei. Damit Mobilfunkkunden das Turnier unterwegs verfolgen können, will die Telekom außerdem das Datenvolumen in verschiedenen Tarifen auf unbegrenzt schalten, wie man einer aktuellen Pressemitteilung entnehmen kann.

Telekom setzt für die EM bei MagentaTV auf bekannte Namen

Bezüglich der geplanten Berichterstattung hat der Anbieter am Freitag in Hamburg sein MagentaTV-Team für die kommende EM präsentiert. So wird Johannes B. Kerner erneut der Gastgeber sein und an den Spieltagen die Übertragungen moderieren. Michael Ballack und Tabea Kemme sollen derweil das Experten-Team anführen. Der Kommentator Wolff Fuss soll ebenso wieder mit von der Partie sein, kündigt die Telekom an. Als Verstärkung stößt Shkodran Mustafi hinzu.

Drei exklusive Sender und Übertragungen in UHD

Auch bei diesem Event verweist die Telekom auf drei exklusive EM-Kanäle (bei der WM 2022: Fussball.TV 1, 2 und 3). Alle Spiele sollen darüber in UHD-Qualität übertragen werden. Begleitend zur EM will die Telekom laut eigenen Angaben auch ihr Mobilfunknetz optimieren. An 430 Orten sollen bestehende Standorte erweitert, neue aufgebaut oder mit temporären Lösungen versorgt werden. Mehr als 13000 Zellen sollen so im mobilen Netz verstärkt werden, erklärt der Konzern. Neun der zehn EM-Stadien sollen zudem 5G auf 3,6 Gigahertz erhalten. Bei der Übertragung will die Telekom auf Glasfaser setzen und das IBC, das internationale Sendezentrum der UEFA, in sein Netz einbinden.

