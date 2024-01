Erotik-Filmreihe „Amour fou“ zum Jahresbeginn wieder bei 3sat

Zum Jahresauftakt widmet sich 3sat vom 2. bis zum 7. Januar 2024 der Macht der ganz großen Gefühle: mit internationalen Erotik- und Spielfilmen wie „Basic Instinct“, der deutschen Free-TV-Premiere „Passion Simple“, der französisch/australischen Produktion „Tage am Strand“ und dem Klassiker „Eine verhängnisvolle Affäre“.

Die Macht der Liebe beschreibt Annie Ernaux in „Passion Simple“. Als Eröffnungsfilm der Erotik-Filmreihe „Amour fou“ zeigt 3sat am Dienstag, 2. Januar 2024, 22.25 Uhr, die Kino-Adaption „Passion Simple“ (Frankreich 2020) von Regisseurin und Drehbuchautorin Danielle Arbid als deutsche Free-TV-Premiere. Lætitia Dosch spielt die Literaturdozentin Hélène, die in Paris an der Sorbonne arbeitet. Eines Tages begegnet die alleinerziehende Mutter auf einer Party dem russischen Diplomaten Alexander (Sergej Polunin). Die beiden verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Alexander arbeitet dort in Paris in der russischen Botschaft. Es kommt zu weiteren Verabredungen, und obwohl ihr Liebhaber verheiratet ist, ihr keine Perspektive oder sonstigen Interessen teilt, entwickelt sich eine immer mächtigere Obsession.

„Passion Simple“ eröffnet die Erotik-Filmreihe „Amour Fou“. Foto: Magali Bragard, Julien Roche, ZDF

3sat zeigt insgesamt fünf Filme im Rahmen der Erotik-Reihe „Amour Fou“

Am Mittwoch, 3. Januar 2024, 22.25 Uhr, folgt „Tage am Strand“ (Frankreich/Australien 2013) nach dem Roman „Ein Kind der Liebe“ von Nobelpreisträgerin Doris Lessing. In dem Melodram von Regisseurin Anne Fontaine spielen Naomi Watts und Robin Wright zwei Frauen, deren Freundschaft durch unerwartete Leidenschaften zu ‎zerbrechen droht. Der erotische Thriller „A Bigger Splash“ (Frankreich/Italien 2015) mit Tilda Swinton und Ralph Fiennes läuft am Donnerstag, 4. Januar 2024, um 22.25 Uhr. In Luca Guadagninos starbesetztem Remake des Romy-Schneider-Films „Der Swimmingpool“ spielt Tilda Swinton Rockstar Marianne Lane. Eigentlich möchte sie mit Freund Paul (Matthias Schoenaerts) in Ruhe Urlaub machen. Doch dann taucht in der Ferienvilla ihr Ex-Liebhaber Harry (Ralph Fiennes) mit seiner schönen Tochter Penelope (Dakota Johnson) auf. Am Swimmingpool entspinnt sich ein verworrenes Beziehungsgeflecht.

Paul Verhoevens Klassiker „Basic Instinct“ (USA/Frankreich 1992) mit Oscar-Preisträger Michael Douglas und Sharon Stone in den Hauptrollen markiert am Freitag, 5. Januar 2024, um 22.25 Uhr einen weiteren Höhepunkt im Programm. Im Erotikthriller der 1990er-Jahre verfällt Nick Curran (Douglas), Polizist bei der Mordkommission in San Francisco, im Zuge seiner Ermittlungen der Anziehungskraft von Catherine Tramell (Stone).

Im Mittelpunkt des Dramas „Verlangen – Die Begierden einer Frau“ (Russland 2019) der russisch-tadschikischen Regisseurin Nigina Saifullajewa steht am Samstag, 6. Januar 2024, 22.40 Uhr, die 30-jährige Gynäkologin Lena (Evgeniya Gromova). Sie fühlt sich von ihrem Mann Sergei (Aleksandr Pal) vernachlässigt und stürzt sich in eine Reihe von Affären. Bei einem ihrer Seitensprünge wird sie von der Polizei aufgegriffen, während ihr Sexpartner fliehen kann. Doch ausgerechnet in einer pikanten Situation begegnet Lena ihm wieder: der Ehemann einer ihrer Patientinnen. Ihre Ehe und ihr Berufsleben laufen ab hier aus dem Ruder.

„Basic Instinct“ und „Eine verhängnisvolle Affäre“: Michael Douglas gleich zweimal vertreten

Zum Abschluss der Reihe zeigt 3sat am Sonntag, 7. Januar 2024, 23.15 Uhr, Adrian Lynes für insgesamt sechs Oscars nominierten Thriller „Eine verhängnisvolle Affäre“ (USA 1987): Anwalt Dan Gallagher (Michael Douglas) führt mit seiner Frau (Anne Archer) und seiner sechsjährigen Tochter ein glückliches Leben. Doch die Idylle endet, als er sich auf eine Wochenendaffäre mit der Lektorin Alex Forrest (Glenn Close) einlässt.