Evangelischer Kirchentag mit Olaf Scholz live heute Vormittag

Es ist der 38. Evangelische Kirchentag. Heute Vormittag diskutiert Bundeskanzler Olaf Scholz zu diesem Anlass live im Free-TV mit Tina Hildebrandt von „Die Zeit“.

Dieses Jahr ist Nürnberg der Schauplatz des Evangelischen Kirchentags. Zwischen dem 7. und dem 11. Juni soll ein Austausch über aktuelle Fragen des Glaubens stattfinden. Dazu gehören ebenso Gottesdienste und Konzerte wie auch Podiumsdiskussionen zu Themenschwerpunkten wie dem Demokratieverständnis in Deutschland oder der Friedensethik. Insgesamt werden um die 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Nürnberg erwartet.

Gespräch mit Olaf Scholz zum Kirchentag heute live bei Phoenix

Heute Vormittag, den 10. Juni, überträgt der Nachrichtensender Phoenix ab 10.45 Uhr live eine Diskussionsrunde zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Tina Hildebrandt, der politischen Chefkorrespondentin des Wochenmagazins „Die Zeit“. Das Thema lautet „In bewegen Zeiten gemeinsam gestalten“.

Dazu ist auch Reporterin Tina Dauster für Phoenix live vor Ort in Nürnberg. Sie wird ebenfalls einige Interview-Gäste empfangen, mit denen sie das Gespräch einordnen wird. Eingeladen sind CDU-Politiker und Präsident des Kirchentags 2023 Thomas de Maizière sowie Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckart von den Grünen. Des Weiteren sind die Pfarrerin Theresa Brückner zu Gast und Richard Lange, der Co-Vorsitzende des Jugendausschusses des Kirchentags. Nicht zuletzt tritt Nance Janz der Runde bei, die selbst am eigenen Leib sexuellen Missbrauch in vermeintlichen Schutz der Kirche erfahren musste.