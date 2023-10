Florian Silbereisen: Gespräche über neue ARD-Shows – drohendes Aus im MDR?

Anzeige

Fans von Florian Silbereisen können auf eine Fortführung der beliebten „Feste“-Reihe mit Schlagern und Volksmusik im Ersten hoffen.

Der Rundfunkrat des zuständigen Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) behandelte am Montag in Leipzig im nicht-öffentlichen Sitzungsteil den Tagesordnungspunkt „Antrag auf Zustimmung der Fortsetzung der Auftragsproduktion ‚Die Feste mit Florian Silbereisen‚“. Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur hieß es vom Gremienbüro danach, dass es noch keinen Beschluss in der Sitzung gab und die Gespräche des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders derzeit noch laufen.

Ungewiss bleibt, wie es mit Silbereisen-Auftritten speziell im dritten MDR-TV-Programm weitergeht. Die „Mitteldeutsche Zeitung“ in Halle hatte vor Tagen unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, dass der MDR wegen Einsparplänen zwar die Shows im Ersten weiterführen wolle, aber erwäge, im eigenen dritten TV-Programm ab dem nächsten Jahr zu sparen. Davon betroffen seien Silbereisen-Auftritte im MDR.

Gespräche über neue „Feste“ mit Florian Silbereisen

In der öffentlichen Sitzung im Rundfunkrat wurde dieses Thema am Montag nicht behandelt. Ein Sprecher des MDR-Senders teilte auf Nachfrage generell zum Thema Silbereisen diesen Stand mit: „Die Gespräche zur Fortsetzung der Zusammenarbeit sind noch nicht abgeschlossen. Wir bitten noch um etwas Geduld und Verständnis.“

Zu der Showreihe „Feste“ im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste zählen mehrere Silbereisen-Musiksendungen, zum Beispiel „Das Adventsfest der 100 000 Lichter“. In den Shows treten viele Schlagerstars auf. Silbereisen zählt zu den bekanntesten Showgrößen im Schlagergeschäft. Der MDR hat unter den ARD-Anstalten die Federführung für diesen Unterhaltungsbereich. Die Zusammenarbeit der bereits lange bestehenden Showreihe mit Moderator und Sänger Silbereisen (42) war ab 2020 für vier weitere Jahre – also bis Ende 2023 – fortgesetzt worden.

Das sagt der MDR

Der MDR hatte nach dem Bericht der „Mitteldeutschen Zeitung“ zum Wirtschaftsplan 2024 so reagiert: „Wie jedes Jahr wird derzeit der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr aufgestellt. In diesem Zusammenhang wird auch wie üblich über verschiedene einzelne Maßnahmen und Anpassungen im programmlichen Angebot unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beraten.“ Es sei ein ganz normaler Prozess in einem Medienunternehmen, dass Angebote wegfallen und neue hinzukommen. Damit reagiere man auch auf die veränderte Mediennutzung der Menschen und gleiche auch die MDR-Strategie mit der ARD-Reformagenda ab.

Man bitte um Verständnis, dass man sich derzeit nicht zur Wirtschaftsplanung öffentlich äußern könne, dieser werde turnusgemäß zum Ende des Jahres durch die MDR-Gremien festgestellt und genehmigt.

Text: dpa/ Redaktion: JN