„Fritz Meinecke – Facing the Unknown“: Abenteuer-Serie bei DMAX gestartet

Fritz Meinecke ist Abenteurer mit Leib und Seele. Nach dem Start seiner neuen Serie „Facing the Unknown“ bei Discovery+ sind die Challenges rund um die Welt nun auch bei DMAX zu sehen.

Einzigartige Expeditionen, herausfordernde Destinationen und pures Abenteuer-Feeling treiben Fritz Meinecke an. Nach dem erfolgreichen Start bei Discovery+ reist Fritz Meinecke nun auch auf DMAX an die entlegensten Orte der Welt. Dort stellen sich Fritz und wechselnde Reisepartner Herausforderungen, die sie an ihre Grenzen bringen werden. In sechs packenden Challenges macht er sich mit je einem neuen Reise-Buddy auf Tour. Ab dem 11. August, 20.15 Uhr, ist “Fritz Meinecke – Facing the Unknown” exklusiv im Free-TV auf DMAX in Doppelfolgen zu sehen. Bei Discovey+ sind alle Folgen auf Abruf verfügbar.

Der deutsche Superstar der Survival-Szene

Fritz Meinecke ist der deutsche Superstar der Buschcraft- und Survival-Abenteuer Szene. Seine Expeditionen und Touren werden von über zwei Millionen Fans auf YouTube begleitet. Das YouTube-Format „7 vs. Wild“ ist ein absoluter Hit – Staffel 3 ist gerade in Planung. Erstmalig hat Fritz nun mit Warner Bros. Discovery unter Produktion der Burda Studios ein Format fürs Streaming (Discovery+) und DMAX (Free-TV) produziert. Entstanden ist ein Format, das Fritz an seine Grenzen bringt und in sechs Challenges (erzählt in zwölf Folgen) über die ganze Welt in neue Abenteuer eintauchen lässt – ob in der Wüste, im tiefen Dschungel oder im ewigen Eis.

Zum Inhalt von „Fritz Meinecke – Facing the Unknown“

Am jeweiligen Zielort wird Meinecke Herausforderungen antreten, denen sich bisher kaum ein Mensch gestellt hat. Experten und einheimische Spezialisten versorgen die deutschen Abenteurer vor Ort mit Hintergrundwissen und hilfreichen Tipps. Als erstes geht es mit Alex Müller-Perlefein in Mauretanien auf die Route einer legendären Salzkarawane! Schaffen Fritz und Alex es, in ihrer ersten Challenge der sengenden Hitze der Sahara zu trotzen und die Wüste nur mit Kamelen zu durchqueren? Im Dschungel Papua-Neuguineas macht sich Fritz Meinecke mit Joris Rudy auf die Suche nach den „Stone-Kuruwai“ – ein Volk, um das sich zahlreiche Mythen ranken. Können sie den Gefahren der „grünen Hölle“ trotzen? Auf Kokosnüssen geht es dann in Französisch-Guayana übers Meer, wo Fritz und Otto Karasch in der dritten Challenge die spektakuläre Flucht-Geschichte von Papillon auf die Probe stellen.

In Mauretanien begeben sich die Abenteurer auf die Route einer legendären Salzkarawane, die mitten durch die Sahara-Wüste führt. Bild: Warner Bros. Discovery

In Challenge Nummer vier geht es für Fritz mit Max Bube auf den Spuren der Überlebenden von Flug 571 einmal über die Anden! Die beiden starten eine gewagte Tour durch einen der längsten Gebirgszüge dieser Erde. Für Challenge Nummer fünf suchen Fritz Meinecke und Martin Rudloff in Südafrika nach den legendären Big Five! Schaffen sie es, die fünf gefährlichsten Tiere Afrikas zu finden und zu fotografieren? In der finalen Challenge geht es per Hundeschlitten durch Grönland! Auf der Suche nach einem “Lost Place”, einem ehemaligen US-Flughafen, machen sich Fritz Meinecke und Fabio Schäfer auf den Weg durch das ewige Eis.

Passende Ergänzung für den DMAX Abenteuer-Freitag

DMAX steht wie kein zweiter Sender im deutschsprachigen Raum für echte Männerwelten. Authentische, begeisternde Charaktere, große Abenteuer und beeindruckende Alltagsaufgaben prägen die Inhalte des Senders. Und das immer mit “echten Typen” und “echten Geschichten”. Fest verankert im Programmportfolio von DMAX ist das Abenteuer-Genre – man kann DMAX auch als “Home of Adventure” im deutschen Free-TV bezeichnen, mit dem Abenteuer-Freitag als festen Sendetag und mit über 1.600 Programmstunden Survival- und Abenteuer-Formate jedes Jahr. Formate wie “Naked Survival” und die “Goldrausch-Kollektion” sind absolute Lieblingssendungen der DMAX-Zuschauer – internationale Stars wie “Ed Stafford” oder „Bear Grylls“ prägen insbesonder das Survival-Genre.

Mit “Fritz Meinecke – Facing the Unknown” kommt nun der bekannteste deutsche Survival-Abenteurer ins Free-TV. Bei Discovery+ ist das Format schon ein Streaming-Hit und super beliebt bei der Community. Bei DMAX zur Primetime am Abenteuer-Freitag passt Fritz perfekt ins Programm. Darüber hinaus ist auf DMAX am 11. August, 22.15 Uhr, ein weiteres Top-Format gestartet, das auch ein Programmtipp von Fritz Meinecke ist: „Alone – Survival bis zum Jackpot“ (Staffel 1 mit 10 Episoden, in Doppelfolgen).

Mit Material von Warner Bros. Discovery