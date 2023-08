Geoblocking bei beliebter ARD-Serie aufgehoben

Anzeige

Geoblocking kann besonders im Urlaub zum Problem werden, wenn man seine Lieblings-Inhalte weiter sehen möchte. Im Falle einer überaus beliebten ARD-Serie ist dieses Problem nun wieder behoben worden.

Anzeige

Ebenfalls interessant: „Sturm der Liebe“ – Vanessa Mai erhält Gastrolle

„Sturm der Liebe“ wieder weltweit über die ARD Mediathek verfügbar. Grund zur Freude: Ab sofort kann die Erfolgstelenovela „Sturm der Liebe“ weltweit wieder über die ARD Mediathek gestreamt werden. Bereits ab einem Tag vor der linearen Ausstrahlung im Ersten sind die aktuellen Folgen für sechs Monate in der ARD Mediathek abrufbar.

Marcus Ammon, Geschäftsführer Content und Produzent von „Sturm der Liebe“: „Wir schätzen unsere treuen und zahlreichen Fans im In- und Ausland. Umso mehr freuen wir uns, eine Alternative gefunden zu haben, so dass „Sturm der Liebe“ auch außerhalb Deutschlands wieder gesehen werden kann.“

© Moritz Bruckner / Bavaria Fiction; Der Jubel über die Aufhebung des Geoblockings bei den „SdL“-Zuschauern dürfte ähnlich groß sein, wie hier bei den „Sturm der Liebe“-Fantagen

Geoblocking bei Rote Rosen noch in Kraft

Im Fall von „Rote Rosen“ kann hingegen noch keine Geoblocking-Entwarnung gegeben werden. Laut ARD gibt es hier zwar weltweit die Möglichkeit, die Telenovela im Livestream zu verfolgen, nicht jedoch on demand. Die Schwester-Telenovela läuft immer vor „SdL“.

„Sturm der Liebe“ ist montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten zu sehen. Im Dezember 2022 wurde die Erfolgstelenovela um zwei weitere Staffeln mit 330 neuen Folgen verlängert. Auch international ist „Sturm der Liebe“ erfolgreich und wurde von Bavaria Media in mehr als 25 Länder verkauft, unter anderem an den ORF in Österreich und an Mediaset in Italien. Dies dürfte auch der Hintergrund für die zunächst vertrackte Lage bezüglich des Geoblockings gewesen sein.

„Sturm der Liebe“ ist eine Produktion von Bavaria Fiction (Produzent: Marcus Ammon; Ausführender Produzent: Peter Proske). Die Redaktion liegt beim Westdeutschen Rundfunk. Headautorin ist Claudia Köhler.

Mit Material der ARD

Bildquelle: df-sdl-fantage: Bavaria Fiction

Sturm-der-Liebe-Fuerstenhof: Bild: © ARD/Mandfred Laemmerer