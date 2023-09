George Michael-Konzert am Freitag erstmals im TV

Anzeige

Am Freitagabend kann man im Free-TV einen Konzertmitschnitt des 2016 verstorbenen Musikers George Michael in Erstausstrahlung sehen.

„George Michael – Live at Earls Court“ wurde am 24. und 25. August 2008 in der Earls Court Arena in London aufgezeichnet. Arte zeigt den Mitschnitt am 22. September 2023 um 22.40 Uhr in Erstausstrahlung. Das Konzert bildete damals den krönenden Abschluss einer Tournee mit mehr als zwei Millionen Konzertbesuchern, wie der Sender mitteilt. In der Arte Mediathek findet man das Konzert bereits seit dem 20. Juli 2023. Noch bis zum 30. Oktober kann man den über zwei Stunden langen Mitschnitt dort auf Abruf streamen.

George Michael Jubiläumskonzert bei Arte

Arte beschreibt das Konzert in seiner Programmankündigung so: „Bei diesem besonderen Konzert anlässlich seines 25. Bühnenjubiläums ist George Michael mit einigen seinen größten Hits wie „Amazing“, „Outside“, „Faith“ und „Freedom“ auf der Bühne der legendären Londoner Earls Court Arena zu erleben. Der Künstler war zuvor 15 Jahren lang nicht auf Tournee gewesen und genießt das Wiedersehen mit seinem Publikum.“