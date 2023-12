Ghibli-Marathon am 2. Weihnachtsfeiertag mit Chihiro und Mononoke

ProSieben Maxx setzt zum 26. Dezember auf ein Anime-Weihnachtsprogramm mit gleich sechs großen Studio-Ghibli-Klassikern, aber auch auf One Piece und Detektiv Conan.

Der 26. Dezember steht bei ProSieben Maxx ganz im Zeichen der Anime-Kunst. Schon früh morgens um 5.30 Uhr geht es mit der Wiederholung von „One Piece Film: Gold“ los. Der ebenfalls weltweit beliebte Schnüffler „Detektiv Conan“ darf im Anschluss in 5 Episoden vertrackte Fälle lösen. Bis in die Nacht geht das Anime-Weihnachtsprogramm von ProSieben Maxx. Den Abschluss bilden das Drama „Josie, der Tieger und die Fische“ (22.45 Uhr) sowie „Ride Your Wave“ (0.30 Uhr.). Das klare Highlight ist aber der große Studio-Ghibli-Marathon von 10 Uhr bis 22.45 Uhr.

© Gosho Aoyama / Shogakukan, YTV, TMS 1996 – ProSieben Maxx zeigt am 26.12.2023 von 7.45 Uhr an die Episoden 400 bis 404 der Anime-Serie „Detektiv Conan“

Die schönsten Ghibli-Hits von Mononoke bis Chihiro

ProSieben Maxx hat am 26. Dezember die wichtigtsten und bedeutendsten Klassiker von Studio Ghibli im Programm. Los geht es um 10 Uhr mit dem herzerwärmenden Coming-of-Age-Hexenabenteuer „Kikis kleiner Lieferservice“ von 1989. Direkt im Anschluss läuft dann das 1986er Kunstwerk „Das Schloss im Himmel“, der offiziell erste Film nach der Gründung von Studio Ghibli im Jahr 1985. Fans können sich ebenso auf „Mein Nachbar Totoro“ von 1988 freuen, in dem der legendäre Regisseur und Autor Hayao Miyazaki erneut bewies, wie feinfühlig er tragische Schicksale mit dem unbeschwerten kindlichen Gemüt in Einklang bringen kann.

© Leonine © Leonine © Leonine © Leonine – Im September 2023 hat Leonine elf Ghibli-Filme neu auf Blu-ray in der sogenannten White Edition veröffentlicht © Leonine – Abgesehen von „Das wandelnde Schloss“ sind alle Ghibli-Filme, die ProSieben Maxx am 26.12. zeigt, in der White Edition erhältlich

Es folgen noch „Das wandelnde Schloss“ von 2004 sowie mit „Chihoris Reise ins Zauberland“ (2001) und „Prinzessin Mononoke“ (1997) die wohl beliebtesten Ghiblli-Filme, die auch den künstlerischen Schaffenshöhepunkt des legendären Anime-Studios darstellen. All die sechs hier genannten Ghibli-Meisterwerke sind übrigens unter der Feder von Studio-Mitbegründer Hayao Miyazaki entstanden und sind derzeit ebenfalls im Streaming-Angebot von Netflix verfügbar.

Die Sendetermine des heutigen Anime-Weihnachtsprogramms auf ProSieben Maxx:

5.30 Uhr: „One Piece Film: Gold“

7.45 Uhr: „Detektiv Conan“ Episode 400 bis 404

10 Uhr: „Kikis kleiner Lieferservice“

11.55 Uhr: „Das Schloss im Himmel“

14.10 Uhr: „Mein Nachbar Totoro“

15.50 Uhr: „Das wandelnde Schloss“

18 Uhr: „Chihiros Reise ins Zauberland“

20.15 Uhr: „Prinzessin Mononoke“

22.45 Uhr: „Josie, der Tiger und die Fische“

0.30 Uhr: „Ride Your Wave“