Handball-EM im Free-TV bei ARD und ZDF

Bei der Handball-EM 2024 in Deutschland übertragen ARD und ZDF alle deutschen Spiele zur Primetime im Free-TV.

Deutschland ist vom 10. bis 28. Januar 2024 erstmals Gastgeber einer Handball-EM der Männer. Im Free-TV sind alle Spiele mit deutscher Beteiligung zur Primetime bei ARD und ZDF zu sehen. Insgesamt sind in dem Turnier 65 Begegnungen angesetzt.

Die deutsche Nationalmannschaft startet in Gruppe A. In der EM-Vorrunde läuft am 16. Januar live ab 20.15 Uhr die Begegnung Deutschland gegen Frankreich im Ersten, in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Die Deutschland-Spiele der Vorrunde, die nicht zur Primetime laufen, zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender nicht – dafür aber der Sender Dyn.

Handball-EM 2024: Alle deutschen Primetime-Spiele im Free-TV

Sollte das deutsche Team die Hauptrunde erreichen, wollen ARD und ZDF jeweils zwei Partien live ab 20.15 Uhr in ihren Hauptprogrammen zeigen. Die ARD zeigt außerdem in jedem Fall, auch ohne deutsche Beteiligung, das Finale live am 28. Januar.

Zusätzlich werden ausgewählte Spiele ohne deutsche Beteiligung im Livestream in der ARD Mediathek und auf sportschau.de laufen. Dort finden sich auch Re-Lives, Zusammenfassungen und Highlights zum Abruf. Die Doku-Reihe „Handball-EM 2024: Die deutschen Stars privat wie nie“ gibt zudem Einblicke in das Leben der deutschen Handballer. Sie ist ab 3. Januar in der ARD Mediathek verfügbar.

Auch im Hörfunk und auf Social Media wird die Handball-Europameisterschaft von ARD und ZDF begleitet.