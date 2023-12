Handball-EM 2024: Dyn Live-Berichterstattung in nie dagewesenem Umfang

Erste Handball-EM hierzulande, alles live bei Dyn: In einem Jahr, das als Super-Sportjahr 2024 in die Geschichte eingehen wird, mit Ereignissen wie der Fußball-EM in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris, macht der Handball im Januar den Anfang.

Dyn – Handball, Basketball, Tischtennis, Volleyball live streamen und auf Abruf | https://www.dyn.sport/

„Alle Spiele live und täglich zwei Studiosendungen mit einem namhaften Dyn On-Air-Team – das ist eine großartige Nachricht für alle Handball-Fans in Deutschland. Unsere Abonnenten bekommen damit rund um die Uhr Weltklasse-Handball geboten“, so Marcel Wontorra, COO von Dyn Media.

Nur Dyn zeigt jedes Spiel live sowie alles Wissenswerte rund um die Handball-EM 2024

Alle 65 Spiele live und auf Abruf: Als einziger deutscher Sender wird Dyn alle 65 Spiele live und auf Abruf zeigen, davon mindestens 31 exklusiv. Abonnenten bekommen nicht nur das volle Live-Programm, sondern auch kompetente Einordnungen der Experten und zusätzlicher Gäste.

Bildquelle: Dyn Media

Experten, Moderatoren und Kommentatoren: Das Dyn On-Air-Team, angeführt von Anett Sattler, Stefan Kretzschmar und Pascal Hens, soll erstklassige Unterhaltung und Berichterstattung garantieren. Unterstützt werden sie von einem erfahrenen Moderatoren- und Kommentatoren-Team wie unter anderem von Finn-Ole Martins, Karsten Petrzika und Markus Götz.

Die Vorrunde – Ein intensiver Start:

Deutschland in der Vorrunde: Man kann zum einen bei Dyn live dabei, wenn Deutschland in Gruppe A auf Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz trifft, zum anderen laufen die Spiele aber auch im Free-TV bei ARD und ZDF. Die Spieltermine findet man auf www.dyn.sport/aktion/handball/em-2024

Vom 10. bis 16. Januar 2024 läuft die Gruppenphase: 24 Teams treten in sechs Gruppen gegeneinander an. Dyn wird zweimal täglich live aus dem Studio senden, um den Fans neben den spannenden Spielen auch fundierte Hintergrundinformationen, Analysen und Expertenkommentare zu bieten.

„Schnelle Mitte“: Das tägliche EM-Update “Schnelle Mitte” gibt es um 17.30 Uhr live mit Moderationen von Hannah Nitsche, Lea Rostek und Anett Sattler. Um 17.45 Uhr beginnt die Live-Übertragung der Spiele, die um 18 Uhr angepfiffen werden.

Abendstudio: Ab 20 Uhr bringt Dyn täglich eine Studiosendung mit Interviewgästen, Live-Schalten in die Arenen einen Blick auf Beiträge in den sozialen Medien. Diese Studiosendung leitet in die Abendspiele über, die um 20:30 Uhr starten. Besondere Höhepunkte sind die Deutschland-Spiele am 10., 14. und 16. Januar, die Begegnung Spanien gegen Kroatien am 12. Januar sowie die Spiele des amtierenden Europameisters Schweden am 11., 13. und 15. Januar.

Konferenzen: Da in der Vorrunde viele spannende Gruppenspiele zeitgleich stattfinden, heißt es den Überblick zu behalten. Dies ermöglichen drei Konferenzschaltungen am 11., 13. und 15. Januar, bei denen simultan und live ebenfalls ab 20 aus den Arenen berichtet wird.

Hauptrunde: Für die Hauptrunde qualifizieren sich alle Mannschaften, die in ihrer Gruppe Platz 1 oder 2 erreichen. Ob Deutschland dabei sein wird, ist offen, doch dem zweifachen Europameister (2006 und 2016) und Vize-Europameister 2004 werden hier zurecht gute Chancen eingeräumt. Doch egal wie das deutsche Team abschneidet – Dyn wird auch zur Hauptrunde vom 17. bis 24. Januar alle Register der Live- und Studioberichterstattung ziehen.

Finalspiele: Am 26. Januar werden die Halbfinals und am 28. Januar das Spiel um Platz 3 und das Finale ausgetragen.

Passend zur Handball-EM bietet Dyn ein besonderes Angebot. Fans können sich bis zum 31. Dezember 2023 mit dem Code ADVENT50 ein Abo für zwei Monate zum Preis von einem sichern.

Dyn – Handball, Basketball, Tischtennis, Volleyball live streamen und auf Abruf | https://www.dyn.sport/