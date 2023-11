Handball-EM 2024: TV-Rechte-Deal von ARD, ZDF und Dyn

Dyn zeigt alle Spiele der Handball-EM 2024. Doch auch bei ARD und ZDF werden Partien im Free-TV laufen. Die Öffentlich-Rechtlichen halten schon lange TV-Rechte – und scheinen mit Dyn einen Win-Win-Deal eingegangen zu sein.

Vom 10. bis 28. Januar 2024 steigt die Handball-EM in Deutschland. Alle 65 Begegnungen der Heim-EM wird Dyn live und auf Abruf ausstrahlen. Davon mindestens 31 Partien exklusiv, wie der Sportsender am Mittwoch mitteilte.

Die einzigen Live-Rechteverwerter neben dem kostenpflichtigen Streaminganbieter sind ARD und ZDF. Die Öffentlich-Rechtlichen zeigen die Spiele mit deutscher Beteiligung und ausgewählte weitere Partien im Free-TV.

TV-Rechte zur Handball-EM 2024: Dyn kauft Lizenz von ARD und ZDF

Die Sport-Streamingplattform Dyn startete im August 2023. 2024 zeigt Dyn alle 65 Partien der Handball-EM. (Screenshot digitalfernsehen.de)

Tatsächlich halten ARD und ZDF die aktuellen TV-Rechte an der Handball-Europameisterschaft bereits seit 2018 (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Über einen Sublizenzvertrag haben die öffentlich-rechtlichen Sender nun also rund die Hälfte seiner TV-Rechte an Dyn abgetreten. Und es könnten theoretisch auch noch mehr werden, schließlich ist von „mindestens“ 31 Exklusiv-Übertragungen die Rede.

Gleichzeitig ist Dyn aktuell der TV-Rechtehalter an der Handball-Bundesliga, genauer gesagt startete der Axel Springer-Sportsender damit im August seinen Sendebetrieb. Und er verkaufte wiederum an ARD, ZDF und Dritte Programme ein Rechte-Paket mittels Sublizenzvertrag (DF berichtete). Anscheinend wäscht hier also eine Hand die andere.

