Hans Meiser unerwartet verstorben

Fernsehmoderator Hans Meiser („Notruf“) ist tot. Das bestätigte Meisers Geschäftspartner Harald Thoma am Montag der dpa, zuvor hatte die „Bild“ berichtet. Meiser sei bereits in der vergangenen Woche in der Nähe von Scharbeutz (Schleswig-Holstein) „unerwartet an Herzversagen gestorben“.

Die TV-Legende war jüngst erst am Aufbau des Hörfunk-Senders Radio Wellenrausch beteiligt und sollte dort eigentlich eine zentrale Rolle einnehmen. Das Programm war am 29. Oktober, dem 100-jährigen Jubiläum für Radioübertragungen in Deutschland, on air gegangen.

Hans Meiser hatte gerade erst ein neues Projekt gestartet

„Wir hoffen, dass die Zuhörer sagen: ‚Oh, endlich mal etwas, was ein bisschen anders ist als das, was die vielen anderen machen'“, sagte Hans Meiser kürzlich noch zu diesem Anlass. Nun schreckt ein ganze Generation von Menschen, die mit dem Privatfernsehen groß geworden sind, aus einem ganz anderen, traurigen Anlass auf. Meiser wurde 77 Jahre alt.

Mit Material der dpa