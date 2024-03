Heute TV-Sonderprogramm zu Ehren von Kultregisseur Percy Adlon

Anlässlich des Todes von Regisseur Percy Adlon ist dessen Kultfilm „Out of Rosenheim“ heute Abend im BR Fernsehen und in der ARD-Mediathek zu sehen.

Der Regisseur Percy Adlon ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren friedlich im Kreise seiner Familie in Los Angeles, wie diese der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigte. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den Tod des in München geborenen Filmemachers berichtet. Bereits seit Ende der 80er-Jahre lebte er in Kalifornien.

Ein Bayer in Hollywood

Seit seinem Welterfolg mit „Out of Rosenheim“, international bekannt als „Bagdad Café“, gehört Percy Adlon zu den im Ausland erfolgreichsten deutschen Regisseuren. © BR/Raphaela-Film GmbH

Adlon erlangte vor allem mit dem Kultfilm „Out of Rosenheim“ in den 1980er-Jahren große Bekanntheit. Im Andenken an den vielseitigen Filmemacher zeigt das BR Fernsehen heute um 22 Uhr ebendiese BR-Koproduktion. Im Welterfolg „Out of Rosenheim“ spielt Marianne Sägebrecht die Hauptrolle. In der ARD Mediathek ist der Film nach Ausstrahlung bis 10. April 2024 abrufbar.

Das BR-Publikum kannte ihn – und vor allem auch seine Stimme – aus zahlreichen Dokumentationen, viele davon für die BR-Reihe „Unter unserem Himmel“. Im Laufe seiner Karriere drehte Adlon insgesamt mehr als 150 Dokumentarfilme.

