HGTV: Christina Anstead bekommt eine neue Show

Die frisch verheiratete „Haus-Makeover“-Expertin bricht mit der neuen Show „Christinas kalifornischer Traum“ auf zu neuen Ufern.

Christina Anstead ist frisch verheiratet, Mutter von zwei Kindern und hat ein neues Unternehmen gegründet. Die Maklerin aus der HGTV-Serie „Haus-Makeover“ hat eine neue Show: In „Christinas Kalifornischer Traum“ verwandelt Anstead veraltete Objekte ihrer Kunden in luxuriöse High-End-Häuser. Die dabei entstehende Inspiration kann sie gut gebrauchen, denn die Amerikanerin ist selbst auf der Suche nach einem neuen Zuhause für sich und ihre Patchwork-Familie.

„Christinas kalifornischer Traum“ läuft ab 7. Mai immer donnerstags 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf Home & Garden TV. In der Serie werden nicht nur die Häuser von Kunden renoviert: Die Staffel beinhaltet auch eine weitere Episode, in der Christina und Ehemann Ant ihren eigenen Garten in ein Outdoor-Paradies verwandeln und ihren Pool komplett neugestalten. Wasserrutsche, Küche, Bar und Whirlpool inklusive.