Ab heute neue Folgen „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“

Anzeige

Es gibt wieder brandneue Folgen von „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“. Heute wird die neunte Staffel nach über zweimonatiger Sommerpause im TV fortgesetzt.

Anzeige

Der erste Teil der neunten Staffel der Krankenhausserie „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ wurde dieses Jahr ab April 2023 im TV gesendet. Insgesamt neun frische Episoden strahlte die ARD bis zum 29. Juli aus. Dann kam die Sommerpause, in der nur alte Folgen gezeigt wurden. Ab heute, den 7. September, geht es nun wöchentlich mit Staffel 9 weiter. Die Produzenten scheinen sich einiges davon zu versprechen, erhielten die Zuschauerzahlen im Vergleich zur achten Staffeln doch seit Ende April einen Aufwind.

Wie geht es weiter?

In den neuen Episoden stehen einige Wendungen und Herausforderungen an. Die Assistenzärzte Dr. Emma Jahn (Elisa Agbaglah) und Dr. Mikko Rantala (Luan Gummich) beispielsweise müssen in Kürze ihre Facharztprüfung ablegen. Auf der Führungsebene ist Dr. Matteo Moreau (Mike Adler) zwar noch Chefarzt, doch schon bald wird Prof Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa) von ihrer Reise mit Frank Boger (Christoph Kottenkamp) zurückkommen.

© ARD / Jens-Ulrich Koch – In Staffel 9 von „In aller Freundschaft – Die jüngen Ärzte steht Dr. Elly Winter (Juliane Fisch) ihrem Kollegen mit Rat und Mitgefühl zur Seite

Klinikleiter Wolfgang Berger (Horst Günter Marx) will das Johannes-Thal-Klinikum zudem klimaneutral umgestalten. Angespannt bleibt auch die Situation zwischen Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne) und Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh). Ben vermisst das Familienleben mit Leyla und seiner Tochter Raya und macht Leyla deutlich, dass es für ihn so nicht weitergehen kann.

„In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ läuft ab heute wieder im Ersten

Die Ausstrahlung der neuen Folgen beginnt heute um 18.50 Uhr in der ARD. Weiter geht es direkt mit der zehnten Episode der neunten Staffel. Wie gehabt folgt dann wöchentlich immer donnerstags zwischen 18.50 Uhr und 19.45 Uhr die Fortsetzung im Ersten. Auch in der ARD-Mediathek sind die neuen Episoden zu finden.

Bildquelle: In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte – Juliane Fisch: ARD

In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte: ARD