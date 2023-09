RTL bündelt Übertragungsrechte zu Starkoch

Anzeige

Jamie Oliver kocht künftig exklusiv bei RTL Deutschland. Der Konzern hat sich die Pay-TV-, Free-TV- und Streaming-Rechte für alle alten wie neuen Formate des britischen Starkochs gesichert.

RTL Deutschland hat mit Rechteinhaber Fremantle einen umfassenden und mehrjährigen Vertrag geschlossen, der der Kölner Sendergruppe einen vorrangigen Zugriff auf das gesamte Portfolio des britischen TV-Kochs ermöglicht.

Wie gewohnt können Zuschauer bei dem Pay-TV-Sender RTL Living die Deutschlandpremieren zahlreicher Kochshows und -dokumentationen sehen. Dort gibt es auch die Jamie Oliver Library. Bei VOXup feiern die Jamie Oliver-Formate ab sofort ihre deutsche Free-TV-Premiere. Auf RTL+ sind die neuen Formate zeitgleich mit der linearen Ausstrahlung im Stream verfügbar. Zudem sichert sich RTL+ durch die Vereinbarung den Zugriff auf zahlreiche Highlights aus dem Portfolio von Jamie Oliver.

Jamie Olivers nächste Premieren bei RTL

Die Koch-Reihe „Jamie Oliver: 5 Zutaten Mediterran“ startet bei RTL Living am Donnerstag, 12. Oktober. In der Sendung taucht Jamie Oliver in die mediterrane Küche ein und kreiert leckere Gerichte, die ohne großen Aufwand mit nur fünf Zutaten nachgekocht werden können. Am Samstag, 14. Oktober, feiert „Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte“ Premiere bei VOXup. Der TV-Koch demonstriert, dass sich abwechslungsreiche Speisen mit nur wenigen Zutaten in nur einem einzigen Topf oder Pfanne zubereiten lassen.

