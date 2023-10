„Kölner Treff“ heute zum letzten Mal mit Bettina Böttinger

Anzeige

Sie gehört zu den bekanntesten TV-Talkern in Deutschland – jetzt hört Bettina Böttinger beim „Kölner Treff“ auf. Zum Abschied kommt unter anderem Herbert Grönemeyer.

Bettina Böttinger moderiert am Freitag (22.00 Uhr) zum letzten Mal den „Kölner Treff“. Nach 17 Jahren gibt sie die Talkshow im WDR-Fernsehen ab. Gäste in der Sendung sind unter anderem Sänger Herbert Grönemeyer, Modedesigner Guido Maria Kretschmer und Schauspielerin Annette Frier. Zum Abschied werde es „einige Überraschungen und ganz viele Emotionen“ geben, teilte der WDR mit.

Bettina Böttinger verlässt den „Kölner Treff“ selbstbestimmt

Böttinger hatte insgesamt 30 Jahre freitagabends im WDR getalkt, zunächst in der Sendung „B.trifft…“. „Es waren tolle 30 Jahre, aber man muss auch loslassen können“, sagte die 67-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Selbstbestimmt zu gehen, gibt mir ein Gefühl von Freiheit.“

Anzeige

Die Moderatorin will nach ihrem Ausstieg aus der Talkshow mehr Zeit im Schwimmbad verbringen. „Ich möchte unbedingt Kraulen lernen, denn ich kann nur Brustschwimmen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Außerdem möchte ich Italienisch lernen, weil ich gerne in Italien bin und dort nur radebrechend Essen bestellen kann.“

Text: dpa/ Redaktion: JN