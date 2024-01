Live-Fußball: Afrika- und Asien-Cup bei Sportdigital

Der Pay-TV-Sender Sportdigital überträgt im Januar und Februar sowohl den Afrika-Cup als auch den Asien-Cup im Fussball live und exklusiv.

Der Auftakt ins Jahr 2024 steht bei Sportdigital im Zeichen des Fussballs. Zwei Kontinental-Meisterschaften überträgt der Sender live: Zum einen den Afrika-Cup in der Elfenbeinküste und zum anderen den Asien-Cup in Katar. Der Asien-Cup beginnt am 12. Januar. Das Eröffnungsspiel tragen der Gastgeber Katar und der Libanon (17 Uhr live) aus. Das Finale findet am 10. Februar statt. Zu den Favoriten gehören Japan mit einigen Bundesliga-Profis wie Ritsu Doan (SC Freiburg) oder Hiroki Ito (VfB Stuttgart) und Südkorea mit ihrem Superstar Heung-Min Son (Tottenham Hotspur).

Der Afrika-Cup bei Sportdigital

Bild: © alphaspirit – Fotolia.com – Sportdigital Fussball zeigt live täglich internationale Spiele: Morgens aus Asien, mittags aus Zentral-Europa, nachmittags und abends aus West-Europa und Afrika sowie nachts aus Mittel- und Südamerika.

Auch beim Afrika-Cup, der vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste stattfindet, sind einige Welt-Stars am Start. Titel-Verteidiger ist der Senegal um ihren Kapitän Sadio Mané. Weitere Favoriten sind das im letzten Finale unterlegene Ägypten mit Liverpool-Stürmer Mohamed Salah oder Marokko um PSG-Star Achraf Hakimi. Auch Nigeria mit ihren Top-Stürmern Victor Osimhen (SSC Neapel) und Leverkusens Victor Boniface steht hoch im Kurs. Das Auftaktspiel bestreiten der Gastgeber Elfenbeinküste und Guinea-Bissau am 13. Januar um 21 Uhr.

Alle Fussball-Spiele live in der neuen App Sportdigital+

Alle Fussball-Spiele vom Afrika-Cup und dem Asien-Cup sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausschließlich bei Sportdigital vim Programm. Neben den Live-Spielen im Hauptprogramm zeigt der Sender weitere Spiele der beiden Turniere auch online auf der Webseite sportdigital.de und über die Mobile-App Sportdigital+, die für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist.

