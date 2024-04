„Maischberger“ kehrt zurück aus der Pause – Ersatz für „Hart aber fair“

Am 8. April kehrt die ARD-Talkshow „Maischberger“ nach einer Osterpause zurück ins TV und ersetzt „Hart aber fair“ am Montagabend.

Obwohl „Maischberger“ traditionell am Dienstag und Mittwoch im Ersten läuft, bekommt die Talkshow im April einige Sondertermine am Montagabend spendiert (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die ARD nutzt dafür die längere Osterpause von „Hart aber fair“. Louis Klamroth wird mit seinem Talk-Format nämlich erst Ende des Monats am 29. April auf die TV-Bildschirme zurückkehren. Für „Maischberger“ endet die Osterpause bereits am heutigen 8. April.

„Maischberger“-Sonderstaffel startet am Montagabend

Drei Wochen lang wird sich Sandra Maischberger nun immer am Montag, Dienstag und Mittwoch zu aktuellen Streitthemen melden, wie man der Programmankündigung des Senders entnehmen kann. Weitere Montagsausgaben sollen aktuell nicht geplant sein, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits Ende März berichtete.

Für den Auftakt der Sonderstaffel von „Maischberger“ nennt die ARD bereits Themen und Gäste. So soll der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit der Moderatorin über „Kritik an der Ampel und bayerische Außenpolitik“ sprechen. Daneben ist der Arzt Eckart von Hirschhausen zu Gast, um über „Medizin der Zukunft“ zu diskutieren. Der Moderator Jörg Pilawa, die „Welt am Sonntag“-Journalistin Dagmar Rosenfeld und Markus Feldenkirchen vom „Spiegel“ sind ebenso für die Sendung als Kommentatoren angekündigt. Um 22.50 Uhr startet das Format am Montag im Ersten.