Montagskino bietet heute Action-Thriller mit „Sliders“-Star als Free-TV-Premiere

Der Abenteuerthriller „Danger Park – Tödliche Safari“ läuft heute als Free-TV-Premiere im ZDF-Montagskino mit „Sliders“-Hauptdarsteller Jerry O’Connell und einer ungewöhnlichen Message am Ende des Films.

Auf einer Safari in Afrika wird das Auto der Familie Halsey von einem Nashorn attackiert und beschädigt. Ohne Aussicht auf Hilfe müssen sich die Großstädter durch die Wildnis schlagen.

Der Vater ist schwer verwundet, die Mutter ohne ihre notwendigen Medikamente – und dann wird der Freund der Tochter von einem Leopard angegriffen. Als wäre das nicht genug, kommt die Familie auch noch Wilderern in die Quere.

Montagskino bietet erneut Free-TV-Premiere

Der komplette Film wurde innerhalb von nur 18 Tagen in Kenia gedreht. Die Regisseurin M.J. Bassett schrieb das Drehbuch zusammen mit ihrer Tochter Isabel, die in der Rolle der Zoe Halsey zu sehen ist. Die Zusammenarbeit von Mutter und Tochter hatte sich im Jahr zuvor schon bei einem Projekt bewährt: Der Actionfilm „Rogue“ wurde ebenfalls in Afrika produziert, und die Dreharbeiten dienten dem Duo als Inspiration für „Danger Park – Tödliche Safari“.

„Danger Park“ in nur 18 Tagen abgedreht

Der Abenteuerthriller bietet Spannung und Action, doch den Filmemachern liegt auch der Naturschutz am Herzen. Dies wird durch ein Statement der Regisseurin am Ende des Films und den Originaltitel „Endangered Species“ („Gefährdete Spezies“) verdeutlicht.

Das ZDF zeigt die Free-TV-Premiere von „Danger Park“ heute Abend, um 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. Nächste Woche gibt es im Montagskino dann SciFi-Fantasy in dem Thriller „Das Morgan Projekt“ (siehe Foto oben). Mehr hierzu am 31. Juli bei DIGITAL FERNSEHEN.

Nächste Woche wird es Montagskino noch ein bisschen gruseliger. Nähere Infos am kommenden Montag bei DF. © ZDF/Aidan Monaghan

Mit Material des ZDF

