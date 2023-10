Montagskino: Heute Thriller mit Michael Keaton als Free-TV-Premiere

Anzeige

Im ZDF-Montagskino entführt heute eine weitere Free-TV-Premiere nach Vietnam: „The Protégé – Der Racheengel“ mit Samuel L. Jackson und Michael Keaton.

Die Auftragskillerin Anna (Maggie Q) sucht in dem mit manchem Augenzwinkern inszenierten Actionthriller „The Protégé – Der Racheengel“ von Ex-Bond-Regisseur Martin Campbell („GoldenEye“, „Casino Royale“) die Mörder ihres Mentors (Samuel L. Jackson) und gerät schnell in ein Katz-und-Maus-Spiel mit zwei Berufskollegen (Michael Keaton, Ray Fearon).

Moody (Samuel L. Jackson) hat Anna (Maggie Q) zur Auftragsmörderin ausgebildet. © ZDF / Jichici Raul

Im Jahr 1991 stößt der Auftragskiller Moody am Schauplatz eines Bandenkriegs im vietnamesischen Đà Nẵng auf ein bewaffnetes Mädchen, das ihn zu erschießen versucht – erfolglos. Die Kaltblütigkeit der Kleinen imponiert Moody, weshalb er sie unter seine Fittiche nimmt. 30 Jahre später sind Moody und die mittlerweile erwachsene Anna zu einem eingespielten Killerduo in London geworden.

Anzeige

„The Protégé“ ist ein Rachethriller mit manchem Augenzwinkern

„The Protégé – Der Racheengel“ läuft heute, um 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere im ZDF-Montagskino. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ist der Film auch vier Wochen lang in der ZDF-Mediathek verfügbar. In der nächsten Woche folgt zum Abschluss der „Adrenalin„-Thrillerreihe noch ein lang herbei gesehnter „Terminator“-Teil von James Cameron und mit Arnie.